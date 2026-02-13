Copa del Rey: Atlético-Barcelona

De Jong no se cree las líneas del VAR en el gol anulado al Barça: “Si no es IA, es un escándalo”

El neerlandés valoró el gol de Pau Cubarsí no subió por fuera de juego

Insinuó que la imagen que salió en el monitor no era la correcta

El enganchón de Simeone con Lamine Yamal: le enseñó la mano en plena goleada

Frenkie de Jong en el Atlético-Barcelona de Copa del Rey. (Europa Press)
Frenkie de Jong habló en zona mixta del polémico gol anulado a Pau Cubarsí en la victoria del Atlético en Copa. El Barcelona tuvo la oportunidad de recortar distancias al comienzo de la segunda parte, pero la incertidumbre llegó al Metropolitano después de que el VAR terminase anulando el gol del central por un fuera de juego que no se creyó el neerlandés.

Hasta siete minutos tuvieron que esperar ambos equipos para que el Martínez Munuera señalase que Cubarsí estaba mínimamente adelantado con el último hombre rojiblanco antes del golpeo. Para De Jong, la revisión de González Fuertes de la sala VOR carecía de la suficiente claridad: «Cuando ocurrió la jugada no había podido ver el vídeo todavía, así que me costaba opinar. Creo que es demasiado largo porque no es tan difícil de ver. Supongo que dijeron algo sobre que el sistema estaba roto, pero luego vi una imagen donde se ve claramente que no es fuera de juego», comentó el centrocampista.

Frenkie de Jong no se cree el fuera de juego

 Como se mostró en las imágenes, se veía cómo un dedo anulaba la única oportunidad que tuvo el Barcelona de cambiar el partido tras una primera parte horrorosa de los de Hansi Flick. Pero las imágenes que mostraron no convencieron: «En la televisión, con la imagen que muestran del fuera de juego, no se ve el contacto con el balón cuando dispara, y luego hay una imagen donde se ve que Fermín dispara y el defensa está a un metro detrás de Lewandowski», incidió.

«Si lo que se pita es la imagen que vi y si no es IA o algo así, porque nunca se sabe hoy en día. Si esa es la foto, entonces sí que es un escándalo, porque es clarísimo» añadió en declaraciones para Sporty TV. «Fue una primera mitad muy pobre para nosotros, donde no hicimos las cosas bien, perdimos los balones en zonas donde es peligroso y ellos también lo hicieron bien en el contraataque y deberíamos haberlo hecho mejor», indicó.

Con ausencias importantes como la de Raphinha y Pedri, unido a errores defensivos muy graves en defensa, los cuatro goles en contra hacen muy complicada la remontada en el Camp Nou para estar en Sevilla. Una eliminatoria que, de momento, les ha pasado por encima al Barcelona: «No creo que estuviéramos nerviosos. El problema fue que simplemente no estuvimos a la altura en ciertos aspectos, sobre todo cuando perdimos el balón en zonas muy peligrosas y el resto de la defensa no estuvo como se esperaba. Y luego, contra el Atlético, con mucha calidad en los jugadores de ataque, sobre todo, fue un partido difícil», concluyó.

