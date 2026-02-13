Como se mostró en las imágenes, se veía cómo un dedo anulaba la única oportunidad que tuvo el Barcelona de cambiar el partido tras una primera parte horrorosa de los de Hansi Flick. Pero las imágenes que mostraron no convencieron: «En la televisión, con la imagen que muestran del fuera de juego, no se ve el contacto con el balón cuando dispara, y luego hay una imagen donde se ve que Fermín dispara y el defensa está a un metro detrás de Lewandowski», incidió.

«Si lo que se pita es la imagen que vi y si no es IA o algo así, porque nunca se sabe hoy en día. Si esa es la foto, entonces sí que es un escándalo, porque es clarísimo» añadió en declaraciones para Sporty TV. «Fue una primera mitad muy pobre para nosotros, donde no hicimos las cosas bien, perdimos los balones en zonas donde es peligroso y ellos también lo hicieron bien en el contraataque y deberíamos haberlo hecho mejor», indicó.

Con ausencias importantes como la de Raphinha y Pedri, unido a errores defensivos muy graves en defensa, los cuatro goles en contra hacen muy complicada la remontada en el Camp Nou para estar en Sevilla. Una eliminatoria que, de momento, les ha pasado por encima al Barcelona: «No creo que estuviéramos nerviosos. El problema fue que simplemente no estuvimos a la altura en ciertos aspectos, sobre todo cuando perdimos el balón en zonas muy peligrosas y el resto de la defensa no estuvo como se esperaba. Y luego, contra el Atlético, con mucha calidad en los jugadores de ataque, sobre todo, fue un partido difícil», concluyó.