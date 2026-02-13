De Jong no se cree las líneas del VAR en el gol anulado al Barça: “Si no es IA, es un escándalo”
El neerlandés valoró el gol de Pau Cubarsí no subió por fuera de juego
Insinuó que la imagen que salió en el monitor no era la correcta
Frenkie de Jong habló en zona mixta del polémico gol anulado a Pau Cubarsí en la victoria del Atlético en Copa. El Barcelona tuvo la oportunidad de recortar distancias al comienzo de la segunda parte, pero la incertidumbre llegó al Metropolitano después de que el VAR terminase anulando el gol del central por un fuera de juego que no se creyó el neerlandés.
Hasta siete minutos tuvieron que esperar ambos equipos para que el Martínez Munuera señalase que Cubarsí estaba mínimamente adelantado con el último hombre rojiblanco antes del golpeo. Para De Jong, la revisión de González Fuertes de la sala VOR carecía de la suficiente claridad: «Cuando ocurrió la jugada no había podido ver el vídeo todavía, así que me costaba opinar. Creo que es demasiado largo porque no es tan difícil de ver. Supongo que dijeron algo sobre que el sistema estaba roto, pero luego vi una imagen donde se ve claramente que no es fuera de juego», comentó el centrocampista.