El Barcelona no da la cara tras una sonrojante derrota

El Barcelona no dio la cara en la zona mixta del Metropolitano tras una sonrojante derrota sufrida ante el Atlético de Madrid en la ida de la semifinal de la Copa del Rey. Ningún jugador salió a dar la cara ante las preguntas de una prensa catalana que esperaba con paciencia que alguno de los jugadores del club azulgrana explicase con detalle lo que había pasado en la peor derrota de la era Flick. No ocurrió.

Solamente habló Eric García por parte de toda la plantilla del Barcelona. Y lo hizo ante las televisiones a pie de campo en una entrevista obligada justo tras el partido. Lo hacía, además, el defensa, que en los minutos finales había sido expulsado. Tuvo que volver de vestuarios para estas declaraciones obligadas. Igual que la rueda de prensa tradicional de Hansi Flick.

Pero en las entrañas del Metropolitano, la prensa catalana desplazada a Madrid esperaba que la plantilla del Barcelona diese la cara ante preguntas mucho más complicadas y mucho más incisivas. Pero no ocurrió. Esperaron muchos minutos los periodistas que cubren habitualmente a la entidad catalana, pero no salió nadie. Incluso para explicar alguna de las jugadas polémicas de un partido muy caliente.

Ningún jugador del Barcelona, ni siquiera los capitanes, dio la cara en la zona mixta del Metropolitano para explicar los males de este equipo tras una derrota humillante. En el peor día para el equipo culé, el equipo se fue rápido del estadio para no tener que explicar este 4-0.

Solamente habló Eric García en el Barcelona

El jugador del FC Barcelona Eric Garcia lamentó el mal partido de este jueves para caer (4-0) ante el Atlético de Madrid, pero confió en «darle la vuelta» en el Camp Nou para estar en la final de la Copa del Rey.

«La primera parte ha sido dura para nosotros. El primer gol es una mala suerte increíble, pero ellos han salido más metidos, con más ganas, más actitud, y contra un rival como el Atlético de Madrid, cuando ya se te ponen con esta ventaja es difícil», dijo el central culé.

El jugador azulgrana se mostró confiado en las opciones de remontar en la vuelta de la semifinal en casa. «Queda un partido, en casa, con nuestra afición, con el equipo que tenemos, con los jugadores que vamos a recuperar, no tengo ninguna duda de que si hacemos las cosas bien, estamos metidos desde el principio, podemos darle la vuelta», comentó.

«Se nos plantaban muy fácil en el área, había muchos espacios. En la segunda parte hemos ajustado. Habíamos marcado un gol, que han tardado un poco. Todos tenemos preguntas. He visto una imagen; aún no me ha quedado claro, pero no vamos a poner eso de excusa. Queda un partido y vamos a ir al máximo», añadió, hablando de la jugada polémica del inicio del segundo tiempo.

Eric también mostró dudas sobre su expulsión en los últimos minutos. «¿Has visto la entrada de Giuliano? Estas decisiones últimamente siempre nos van en contra, él también me da, no nos lo van a poner fácil, sabemos que va a ser difícil», terminó.