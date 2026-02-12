Cortocircuito de González Fuertes: tarda ¡seis minutos! en anular un gol al Barça por un lío con el VAR

González Fuertes cortocircuitó en el inicio de la segunda parte del Atlético de Madrid-Barcelona. El árbitro que amenazó al Real Madrid antes de la última final de la Copa del Rey protagonizó los primeros minutos tras la reanudación al necesitar ¡más de seis minutos! para ayudar a Martínez Munuera a anular el gol de Pau Cubarsí que hubiera supuesto el 4-1.

El colegiado asturiano se hizo un lío tremendo con el VAR, ya que, al haber tantos futbolistas implicados en la jugada, no funcionó el sistema de fuera de juego semiautomático y fue él mismo quien trazó las líneas. La posición ilegal de Robert Lewandowski antes del remate de Cubarsí era muy justa y Martínez Munuera, asistido por González Fuertes, anuló el que hubiera sido el primer gol del Barça en el partido.

El equipo culé, que no compareció en toda la primera mitad, estaba obligado a salir del vestuario mordiendo y, debido a ello, acortó distancias con el gol de Cubarsí. Pero González Fuertes avisó al árbitro de campo del posible fuera de juego del polaco al tocarla antes del disparo y tardó más de seis minutos para comprobar que efectivamente sí existía, aunque por milímetros.

Partidazo atlético y lío de González Fuertes

La tardanza fue tal que los jugadores se dedicaron a dar unos pases para no enfriarse, como si se tratara de una pausa forzada por otro motivo extrafutbolístico. Surrealismo en el Metropolitano con el lío de líneas en el VAR de González Fuertes, otra más del asturiano, al que el CTA le ha dado este partidazo después de barrerlo de la Supercopa de España.

La roja a Eric García

Así, el Atlético siguió viéndose con cuatro goles de ventaja sobre el Barcelona, lo que decanta claramente la eliminatoria copera a su favor. González Fuertes volvió a ser importante en el 85′, cuando asistió de nuevo a Martínez Munuera para expulsar a Eric García, que le dio un patadón con los tacos por delante a Álex Baena. En primer lugar, el árbitro mostró sólamente tarjeta amarilla al central, pero luego no le quedó más remedio que sacarle la roja porque además era el último hombre.

🟥 Roja directa para Eric García por esta entrada sobre Álex Baena. #LaCopaMola #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/9GKRwZdzPS — Movistar Plus+ Deportes (@MPlusDeportes) February 12, 2026

Así explicó el CTA la larga revisión

«Con respecto a la jugada del gol anulado factualmente al FC Barcelona, en la valoración de la jugada, y siguiendo el protocolo, el equipo VAR llevó a cabo el análisis de la misma con el sistema de fuera de juego semiautomático SAOT.

En el transcurso de dicho análisis se detectó como el sistema generó un fallo en la modelización de jugadores a través de los esqueletos, al detectar una situación de mucha densidad de jugadores.

Tras intentar que el sistema recalibrarse la modelización, y tras comprobar que no era posible, siguiendo el procedimiento establecido, el equipo VAR procedió a lanzar líneas de fuera de juego manuales para llevar a cabo la toma de decisión definitiva y correcta.

Por este motivo, y de manera extraordinaria, el proceso de peritación de la jugada se extendió más de lo normal en el tiempo e hizo que no fuese posible lanzar la recreación a la producción televisiva (al no haber podido operar con sistema SAOT)».