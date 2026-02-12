Flick señala a Casadó a la media hora de partido tras el desastre defensivo contra el Atlético

Hansi Flick señaló y castigó a Marc Casadó a la media hora de partido tras el desastre defensivo del Barcelona contra el Atlético de Madrid en el Metropolitano en la ida de la semifinal de la Copa del Rey. Tras el 3-0 del cuadro colchonero en un naufragio sin precedentes en las últimas dos temporadas, el técnico alemán metió su primer cambio antes del descanso, quitando al centrocampista para meter a Robert Lewandowski.

No le salió nada bien su once a Hansi Flick en el Metropolitano. Apostó por Casadó en el medio y no Bernal. Sin Raphinha y sin Rashford, dos bajas muy sensibles en una de las bandas, el extremo fue Dani Olmo. Demasiados medios.

Pero el partido del Barcelona en el primer tiempo fue peor que el planteamiento. El equipo culé se mostró de plastilina en el Metropolitano y encajó tres goles en la primera media hora de juego. Eran los peores primeros 30 minutos de la era Hansi Flick. Un despropósito colosal.

Tras el 3-0, en el minuto 37, Hansi Flick no esperó más y decidió hacer su primer cambio. Metió al campo a Lewandowski y quitó a Casadó. Metió a Olmo en el medio y Ferran se fue a la banda. El entrenador alemán se quedó varios segundos hablando con el canterano para explicarle su cambio, pero el señalamiento público ya había sido ejecutado.

Casadó tenía amarilla y había salido en la foto del 3-0. Su primera parte había sido pésima y estaba siendo superado por el centro del campo rojiblanco. Flick con este cambio lo señala ya para siempre en uno de los partidos más importantes de la temporada. Y aun así le sirvió de poco, porque antes del descanso llegó el 4-0.