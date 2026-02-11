Lamine Yamal se queda ‘solo’ ante el Atlético de Madrid

Las bajas de Raphinha y Rashford para la ida de la semifinal de la Copa del Rey de este jueves (21:00, Metropolitano) han provocado que Lamine Yamal se quede «solo» contra el Atlético de Madrid. La estrella blaugrana será el único extremo puro en el once titular de Hansi Flick ante el equipo colchonero. Tendrá que liderar a sus compañeros en ataque para llevarse un buen resultado de cara a la vuelta en el Camp Nou el próximo 3 de marzo.

Lamine Yamal estará solo ante el Atlético de Madrid en el Metropolitano. Bueno, hay que matizar. Estará «solo». Porque es evidente que estará respaldado por el resto del equipo titular que saque Hansi Flick y estará muy acompañado dentro del césped. Pero en las alas del Barça sí estará abandonado a su suerte.

Lamine Yamal será el único extremo puro que salte al césped del Metropolitano contra el Atlético de Madrid en el once titular del Barcelona. En el banquillo esperará Roony, otro extremo de perfil parecido, pero el ’10’ culé será el único jugador azulgrana desde el primer minuto de juego con capacidad y velocidad para encarar y desbordar.

Lamine Yamal: la única flecha ante el Atlético de Madrid

Con la titularidad de Ferran Torres, será Lamine el único del tridente de lujo que el año pasado brilló con Hansi Flick en este tipo de partidos tan importantes como es una semifinal de Copa del Rey. Lewandowski empezará en el banquillo y Raphinha es baja por lesión. A eso hay que sumarle que Rashford, la otra baza para hacer daño en carrera, también es baja por lesión.

Por lo tanto, el Barcelona tendrá que jugar contra el Atlético de Madrid con un juego más asociativo, ya de costumbre con Flick, y más por dentro, sin utilizar tanto las bandas. También sabe jugar así Lamine Yamal, que tendrá a Fermín López y a Dani Olmo como socios en ataque, más un Ferran Torres con el que se entiende muy bien.