Lamine Yamal ejerce de líder con España para ganar el Mundial: «Quiero dar lo máximo por el país»

Lamine Yamal es la principal arma que tiene España para ganar el Mundial. Brilló en la Eurocopa con apenas 17 años recién cumplidos y su nueva obsesión es hacer historia conquistando su primera Copa del Mundo con la Roja. Será su primera participación en el mayor torneo del mundo y, pese a su edad, no tiene miedo a ejercer de líder y echarse el equipo para guiarlo hacia el sueño de bordar la segunda estrella en la camiseta.

«Aún falta mucho, pero la ilusión es la de todos los españoles. Queremos ganar y dar lo máximo por el país», comenzó Lamine para enviar todo el mensaje al país de que está mentalizado para el nuevo reto. Un camino que llega después de haber arrasado en la fase clasificatoria, en la que se borró de las últimas convocatorias para recuperarse de una pubalgia que le hizo mucho daño a finales de año.

Su ausencia creó polémicas acerca de su compromiso con España. No apareció en las listas de noviembre y diciembre. Eso generó crispación, pero la cabeza de Lamine Yamal está puesta en prepararse para estar al 100% en Estados Unidos, México y Canadá. El primer muro, enfrentarse a Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay en el grupo H: «Tocará probar algún taco, creo. Nunca he estado en México», bromeó al saber que jugará el partido ante los charrúas en Guadalajara.

La presión de Lamine Yamal y qué haría si fuese invisible

A sus 18 años, Lamine Yamal sabe que cada paso que dé en su vida privada es objeto de análisis. La presión de ser estrella en el FC Barcelona y la Selección de España ha hecho que le haya pasado factura en varias ocasiones. Eso, sumado a sus actuaciones en redes sociales y contra el Real Madrid, ha hecho que haya tenido que salir para explicar que no es más que un joven que sueña con ganarlo todo.

«Hago lo que hace cualquier chaval de 18 años: estar con sus amigos, cuidar de su hermano, jugar a la Play, salir a dar una vuelta, … cosas así. Intento estar con mis amigos y vivir mi vida. Trato de no centrarme solo en el fútbol, de no estar todo el rato concentrado en el partido, ni ver vídeos del lateral contra el que me enfrento, nada de eso. Intento disfrutar de todo el día y en el momento en el que estoy en el campo dar el máximo de mí, pero al salir del campo, pues igual, desconectar al máximo del fútbol», explicó en una entrevista para ESPN.

Una de las preguntas más curiosas fue qué haría si fuese invisible, a lo que Lamine no dudó en contestar: «Primero, iría a desayunar por ahí a una terraza. Por la tarde echaría un partido de fútbol en algún parque, por ejemplo, en el poli de Rocafonda. Y luego iría a dar unas vueltas en bici o con los patinetes, con mis amigos. Cosas normales», dijo.

Incluso una de las formas en que trató de canalizar su presión fue apuntarse a un curso de cocina. Una práctica que Lamine ya ha abandonado: «La verdad es que lo dejé porque no era lo mío. Era muy malo, muy malo. Te hago unos nuggets con patatas, como máximo», confesó riéndose.