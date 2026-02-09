Cañizares señala el cambio mental de Lamine Yamal: «Se dio cuenta de que no era el camino»

Lamine Yamal está en un gran estado de forma en el FC Barcelona. Su gol ante el Mallorca escenificó que su estado futbolístico está al alza y que resulta vital para que el conjunto de Hansi Flick siga en la cima. Desde hacía tiempo que no se le veía sonreír tanto a la estrella de Rocafonda. Consciente de que su olfato goleador llega cada vez con más frecuencia, el delantero vive uno de los mejores momentos personales desde que subió al primer equipo. Sin embargo, muchos creen que todo radica en que ya no hay escándalos de su vida privada que le descentren de lo verdaderamente importante, que es jugar al fútbol.

En el primer tramo de la temporada le sacudieron varias polémicas que opacaban todo lo que hacía en el césped. Desde su dieciocho cumpleaños, su relación con Nickie Nicole y los continuos dardos al Real Madrid que terminaron estallando en su contra después del Clásico. Eso, sumado a sus recaídas de la pubalgia, sembró la preocupación en el Barça. Ahora, Santiago Cañizares analizó un cambio mental que le ha beneficiado para estar a su mejor nivel.

«Nos sorprendió que con 17 años tuviera la madurez para jugar al fútbol en un gran equipo y ser figura de ese gran equipo. Es algo muy difícil, pero no menos ha sido la sorpresa de cómo ha rectificado sobre su perfil social, su vida pública y su talante de deportista», explicó el ex portero.

Lamine Yamal recupera su magia

Tanto él como su padre han hecho varias publicaciones en redes sociales sobre rivales y un comportamiento que alertaba sobre si la fama y el éxito podían pasarle factura. Con la dureza de Hansi Flick para que no se perdiera en el camino, Lamine Yamal suma 15 goles y 13 asistencias en 35 partidos con el FC Barcelona. «Hacía cosas que no eran acordes con un futbolista profesional», añadió en El Partidazo de Cope.

«Inmediatamente se dio cuenta de que ese no era el camino y de que debería de dejarse sus esfuerzos, su energía en lo importante, en lo que le había elevado hasta donde estaba, que era en el campo de fútbol», zanjó Cañizares sobre Lamine Yamal.