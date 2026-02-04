El padre de Lamine Yamal vuelve a estar en el centro de la polémica Un vídeo reciente publicado por él mismo de un baile no ha tardado en hacerse viral "Esperando la hora, a las 8 pim pam pum", canta en el vídeo

El padre de Lamine Yamal vuelve a estar en el centro de la polémica. Un vídeo reciente publicado por él mismo de un baile no ha tardado en hacerse viral. Lo que parecía una escena divertida ha generado una oleada de críticas por parte de numerosos usuarios en las redes sociales, donde se muestra muy activo Mounir Nasraoui, también conocido como Hustle Hard.

En las imágenes, grabadas en un ambiente informal en su propia casa, se puede ver al progenitor del joven futbolista del FC Barcelona realizando movimientos provocativos al ritmo de la música. El padre de Lamine Yamal se «roba el show» con sus nuevos pasos prohibidos: «Esperando la hora, a las 8 pim pam pum», cantaba mientras bailaba de manera provocadora.

No es la primera vez que el padre del jugador acapara titulares por su actividad en redes sociales. Sus publicaciones y apariciones públicas suelen generar polémica. Este nuevo episodio vuelve a demostrar cómo cualquier gesto, por pequeño que sea, puede convertirse en viral cuando se está vinculado a una figura del deporte de primer nivel.