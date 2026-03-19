Malas noticias de la AEMET: lluvia para despedir las Fallas de Valencia 2026

La AEMET ha confirmado lluvia en el último día de las Fallas de Valencia 2026. La Agencia Estatal de Meteorología ha avisado de «probables precipitaciones débiles y dispersas en Valencia y Castellón» durante este jueves 19 de marzo en la Comunidad Valenciana, Día de San José y en el que se celebra la Cremá que despedirá las Fallas de Valencia 2026. Consulta en este artículo todo lo que debe saber sobre el tiempo y la probabilidad de lluvia en el último día de Fallas de Valencia 2026.

Este jueves 19 de marzo Valencia dice adiós a las Fallas 2026 en un día repleto de actos en la capital de la Comunidad Valenciana. Este día se celebrará la última mascletá a las 14:00 horas en la plaza del Ayuntamiento y a partir de las 20:00 horas comenzará la tradicional Cremá que finalizará con la quema de la falla municipal pasadas las 23:00 horas. Este será el punto final de estas Fallas y el inicio de las fiestas de 2027.

Así que la AEMET ha confirmado que la lluvia hará acto de presencia en este último día de Fallas 2026. En la provincia de Valencia, la Agencia Estatal de Meteorología predice «nubosidad baja con tendencia a despejar a últimas horas, y baja probabilidad de brumas o bancos de niebla matinales en zonas de interior», además de «probables precipitaciones débiles».

Entre las 6:00 horas y las 12:00 horas, la probabilidad de lluvia en la ciudad de Valencia es del 95%, mientras que esta bajará a un 5% entre las 12:00 horas y las 18:00 horas. Entre las 18.00 horas y las 23:59 horas, la probabilidad de que llueva en la zona cero de las Fallas también es del 5%. Así que la lluvia parece que sólo amenazará a las Fallas durante la primera parte del día.

Lluvia en el último día de Fallas de Valencia

Este 19 de marzo será festivo en toda la Comunidad Valenciana y también se espera lluvia en la provincia de Alicante, principalmente en el litoral norte. En Castellón hay más probabilidad de que aparezca la lluvia en el Día de San José, cuando también se celebra el Día del Padre.

Esta es la predicción del tiempo de la AEMET para la Comunidad Valenciana en este 19 de marzo:

Nubosidad baja con tendencia a despejar a últimas horas, y baja probabilidad de brumas o bancos de niebla matinales en zonas de interior. Probables precipitaciones débiles y dispersas en Valencia y Castellón. Temperaturas mínimas en ascenso en el litoral central y con cambios ligeros en el resto; máximas en descenso, ligero en litorales. Viento flojo de componente este, moderado en el litoral, amainando a flojo a últimas horas.