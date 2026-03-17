¿Qué Fallas han ganado en 2026? Lista de premios y clasificaciones

Ya hay lista de premios y ganadores de las Fallas de Valencia 2026. La comisión Convento Jerusalén-Matemático Marzal se ha alzado con el primer premio de Sección Especial de las Fallas 2026, mientras que la comisión Espartero-Gran Vía Ramón y Cajal se ha alzado con el primer premio de la Sección Especial de las fallas infantiles de este 2026. Consulta la lista de premios y ganadores de las Fallas de Valencia 2026.

La comisión Convento Jerusalén-Matemático Marzal era la favorita y, como ocurriera en 2025, finalmente ha acabado llevándose el premio de la Sección Especial de las Fallas 2026. Esta comisión ha revalidado título gracias a la falla de David Sánchez Llongo, que lleva por lema ‘¡Redimonis! Quin és el teu preu?’. El segundo premio ha sido para L’Antiga de Campanar (Monestir de Poblet-Aparicio Albiñana), obra de Josué Beitia bajo el lema ‘Sentiment’; mientras que Na Jordana y Mario Gual completan el podio con el monumento ‘Passions a la deriva’.

En la categoría infantil, la comisión Espartero-Gran Vía Ramón y Cajal se ha alzado con el primer premio de la Sección Especial de las fallas infantiles de este 2026, gracias al monumento obra del artista Zvonimir Ostoic, que lleva por lema ‘Arca’. El Viatge de Pepet’. Con este galardón, la comisión culmina unas fiestas redondas, puesto que también se ha hecho con la distinción al Ninot Indultat Infantil, que se salvará de las llamas de la Cremá.

La comisión Convento Jerusalén-Matemático Marzal ha sido segunda en la categoría infantil, con la falla del artista José Gallego y el lema ‘Somni de paper’, mientras que el tercer puesto del palmarés es para Maestro Gozalbo-Conde Altea con la obra ‘Pim, Pam, Fora’, creada por el artesano Sergio Alcáñiz.

Premios y clasificaciones de las Fallas 2026

Estos son los premios y clasificaciones en la categoría de la Sección especial de las fallas mayores de Valencia 2026:

Convento Jerusalén-Matemático Marzal: ‘¡Redimonis! Quin és el teu preu?’ L’Antiga de Campanar: Sentiment Falla Na Jordana: ‘Passions a la deriva’ Plaza del Pilar: ‘La nit’ Sueca-Literato Azorín: ‘La Onírica’ (Ha conseguido el ninot indultat) Reino de Valencia-Duque de Calabria: ‘La falla del regne… animal’ Exposició-Misser Mascó: ‘Meditem’ Almirante Cadarso-Conde Altea: ‘Res en excés’ Cuba-Literato Azorín: no se pudo plantar el monumento.

Premios Ingenio y Gracia

Sueca-Literato Azorín. Reino de Valencia-Duque de Calabria Plaza del Pilar

Premios de las fallas infantiles