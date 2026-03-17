Programa Fallas 2026: todos los actos falleros hoy 17 marzo de 2026 en Valencia
Consulta el programa del 17 de marzo en las Fallas de Valencia 2026
Este martes 17 de marzo, Valencia vivirá un día importante en las Fallas 2026. La capital de la Comunidad Valenciana ya está en su semana grande fallera, que finalizará este 19 de marzo con la tradicional Cremá que pondrá punto y final a las fiestas de la ciudad. De momento, este lunes se conocerán las fallas ganadoras en las diferentes secciones y se celebrará la primera ofrenda a la Virgen de los Desamparados, uno de los momentos más emotivos de las Fallas. Consulta en este artículo el programa del 17 de marzo en las Fallas de Valencia 2026.
Este 17 de marzo se celebran numerosos actos en la ciudad de Valencia con motivo de las Fallas 2026. A las 09:00 horas de este martes se entregarán los premios obtenidos por las fallas en las diferentes secciones, así como de los concursos de calles iluminadas, presentaciones y llibrets de falla. Posteriormente, a las 14.00 horas, se celebrará la tradicional mascletá en la plaza del Ayuntamiento que disparará la pirotecnia del Mediterráneo.
A las 15:30 horas comenzará la primera ofrenda de flores de las Fallas de Valencia 2026, que será uno de los actos más emotivos de estas fiestas. Esta celebración tendrá lugar en dos actos en los que miles de falleros llevarán claveles rojos, blancos y rosas a la Virgen de los Desamparados. Durante el 17 de marzo y el 18 de marzo, las cientos de comisiones falleras desfilarán por la plaza de la Virgen en un trayecto que comenzará a las 15.30 horas y a la 1.00 hora de la madrugada. La Fallera Mayor de Valencia, Carmen Prades Gil, y su Corte de Honor, acompañadas por los componentes de JCF y la Banda Municipal de Valencia, serán la comitiva que cierre esta ofrenda floral a la Virgen de los Desamparados que finalmente lucirá vestida con un manto impoluto y precioso de claveles.
A las 23:59 horas, se cerrará este día de actos en las Fallas de Valencia 2026 con el castillo de fuegos artificiales que se celebrará en el puente de Monteolivete y será obra de la pirotecnia Zaragozana.
El programa del 17 de marzo en las Fallas de Valencia 2026
Martes 17 de marzo
- 09:00 horas: Entrega de premios: En la tribuna instalada en el Ayuntamiento para el reparto de premios obtenidos por las fallas en las diferentes secciones, así como de los concursos de calles iluminadas, presentaciones y llibrets de falla.
- 14:00 horas: Mascletá en Plaza del Ayuntamiento. Pirotecnia del Mediterráneo.
- 15:30 horas: Ofrenda de flores a la Mare de Déu.
OFRENDA – CALLE LA PAZ
15:30 horas: Rascanya
17:10 horas: Camins al Grau
18:55 horas: Ruzafa A
19:55 horas: Ruzafa B
20:40 horas: Pla del Reial-Benimaclet
22:40 horas: Canyamelar-Grau-Nazaret
00:10 horas: La Xerea
OFRENDA – CALLE SAN VICENTE
15:30 horas: Patraix
16:45 horas: Botànic-La Petxina
17:45 horas: El Carmen
18:30 horas: Jesús
19:45 horas: Quart de Poblet-Xirivella
21:25 horas: La Creu Coberta
22:40 horas: El Pilar-Sant Francesc
23:55 horas: La Seu-El Mercat
00:25 horas: Casas Regionales
00:35 horas: Juntas Locales
00:45 horas: Falla de la Fallera Mayor Infantil de Valencia, Marta Mercader Roig, la falla Alberique-Héroe Romeu
00:50 horas: Comitiva oficial: delegaciones de Burgos, Murcia, Castellón y Alicante
00:55 horas: Últimas cinco Falleras Mayores Infantiles de Valencia
01:00 horas: Fallera Mayor Infantil de Valencia, Marta Mercader Roig y su Corte de Honor. Acompañadas de los componentes de JCF y la Banda Municipal de Valencia.
- 23:59 horas: Castillo de fuegos artificiales en el puente de Monteolivete. Pirotecnia Zaragozana.