CSIF cierra un acuerdo con la Consellería que acaba con la pretensión de imponer el valenciano

El sindicato CSIF ha cerrado con la Consellería de Educación un acuerdo sobre el valenciano en el marco de la negociación que los sindicatos mantienen con el Gobierno valenciano tras suspender la huelga. Ese acuerdo logrado por la Consellería y el CSIF incluye la regulación de la capacitación del valenciano y el diploma de mestre en valenciá (maestro en valenciano) en el marco de la ley de libertad educativa; por lo que, de facto, tumba la pretensión de otro sindicato, el catalanista STEPV, de primar el valenciano en la educación de esa misma autonomía. Esto último hubiera supuesto, también de facto, la derogación de puntos esenciales en la ley de libertad educativa de la Comunidad Valenciana. Algo que no podía entrar en la negociación por cuanto se trata de una norma aprobada por las Cortes Valencianas.

El acuerdo alcanzado por la Consellería de Educación y CSIF incluye el desarrollo de un plan de formación del profesorado con especial incidencia en las comarcas con predominio lingüístico del castellano, así como la regulación de la capacitación del valenciano y el diploma de mestre en valenciá (maestro en valenciano) «en el marco de la ley de libertad educativa». Y esta apostilla es la clave. Es decir, sin alterar la norma clave de la legislatura en materia lingüística, aprobada en el Parlamento autonómico en su día por PP y Vox.

La ley de libertad educativa de la Comunidad Valenciana, pionera en España, establece que serán los padres y madres, y por tanto las familias, las que elegirán libremente la lengua en que quieren que estudien sus hijos e hijas. De hecho, la Generalitat Valenciana realizó un proceso en que participaron más de 339.000 familias, un 58,61% del censo, para elegir la lengua base en las aulas de la autonomía. El sindicato catalanista STEPV había incluido entre sus reivindicaciones la de situar el valenciano como lengua vehicular en la educación.

Se da la circunstancia de que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) había desestimado este pasado lunes el recurso contencioso-administrativo presentado por varios miembros de Compromís contra la orden de la Consellería de Educación, que regulaba y convocaba el procedimiento de consulta para elegir la lengua base de los alumnos valencianos en el curso que ahora concluye: 2025-2026, de conformidad con lo que establece la disposición transitoria segunda de la Ley de Libertad Educativa. Es decir, de la norma aprobada por PP y Vox a inicios de legislatura que fulminó el denominado procés a la valenciana impuesto por los gobiernos del socialista Ximo Puig y de los nacionalistas de Compromís. De facto, se trataba del intento de la coalición nacionalista para iniciar el camino de la supresión de la citada ley.