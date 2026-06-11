El petróleo ha bajado este jueves de la barrera psicológica de los 90 dólares por primera vez desde hace dos meses en una jornada marcada por la subida de los tipos de interés anunciada por el Banco Central Europeo (BCE) y la anulación del ataque que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, había asegurado que tendría lugar esta noche contra Irán.

Así, la cotización del barril Brent sobre las 21.30 hora peninsular española se hallaba en los 89,06 dólares (76,90 euros), un 4,34% menos, desde el mínimo intradía de 88,68 dólares (76,58 euros) alcanzado en el momento de mayor euforia de los mercados.

Los principales índices bursátiles de EE.UU. se han animado con la cancelación de la ofensiva y el Dow Jones ha repuntado un 2,04% y el S&P 500 un 1,95%. Trump ha asegurado que las «conversaciones al más alto nivel» se han saldado con la aprobación de los «puntos finales» del acuerdo que deberá poner fin a la guerra iniciada en febrero.

El mandatario ha afirmado, además, que dichos «puntos finales» han sido acordados «tanto en concepto como en detalle» por Estados Unidos, Israel, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Catar, Turquía, Pakistán, Bahréin, Kuwait, Jordania y Egipto.

«El bloqueo naval permanecerá en plena vigencia hasta que se finalice esta transacción; la fecha y el lugar de la firma se anunciarán próximamente», ha añadido Trump en redes sociales.