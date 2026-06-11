Trump cancela los bombardeos contra Irán tras alcanzar un acuerdo y la dictadura lo desmiente

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, ha anunciado este jueves que cancela «los ataques aéreos y los bombardeos previstos contra Irán para esta noche». El magnate republicano ha dicho también que «las conversaciones» con Teherán «se han elevado al más alto nivel» y que ha alcanzado un principio de acuerdo con la dictadura de los ayatolás. Irán en cambio ha desmentido el mensaje de Trump y ha negado haber llegado a ningún acuerdo con EEUU. El mensaje de Trump llega tras dos noches consecutivas de ataques.

«Las conversaciones y los puntos finales han sido aprobados, tanto en lo conceptual como en los detalles, por todas las partes implicadas», ha dicho Trump en un mensaje en sus redes sociales. En la misma publicación, el presidente estadounidense asegura que Israel, Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos, Catar, Turquía, Pakistán, Baréin, Kuwait, Jordania, Egipto y «otros» países implicados también han aceptado las condiciones del acuerdo.

Trump ha indicado también que, por el momento, el bloqueo naval del estrecho de Ormuz sobre los buques relacionados con Irán se mantendrá hasta que se formalice «esta transacción», en referencia al acuerdo alcanzado con Irán. El presidente estadounidense no ha detallado cuáles son las condiciones acordadas con Teherán para poner fin a la guerra y al bloqueo del estrecho de Ormuz, que ha alterado la economía mundial durante meses por su influencia en el comercio de petróleo. El líder republicano ha dicho en el mismo mensaje que «la hora y el lugar de la firma» del acuerdo aún no se ha establecido, pero que «se anunciará en breve».

El presidente republicano ha ordenado cancelar los ataques contra Irán después de dos noches consecutivas de bombardeos. Los ataques contra la dictadura islámica comenzaron en respuesta al derribo de un helicóptero militar estadounidense en el que volaban dos personas, que salieron ilesas, el pasado martes.

La noche del mismo martes, Trump ordenó atacar al país persa como represalia por el derribo del helicóptero. La noche de este miércoles también se produjeron nuevos bombardeos, previamente anunciados por Trump y confirmados por Pete Hegseth, secretario de Defensa de Estados Unidos.

La posibilidad de un acuerdo inminente entre Washington y Teherán era una realidad apuntada por el propio Trump. El líder republicano llevaba días afirmando que el acuerdo de paz con Irán estaba «cerca», lo que pondría fin al cierre del estrecho de Ormuz. Sin embargo, los ataques de las dos últimas noches hacían pensar que el acuerdo entre los dos países se había vuelto a alejar.