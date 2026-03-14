Horario del metro de Valencia en Fallas 2026: días de servicio especial y hasta cuándo dura

La Generalitat Valenciana y Metrovalencia han confirmado un servicio ininterrumpido entre el día 13 y el 20 de marzo por las Fallas de Valencia 2026. Los valencianos y turistas que se desplacen a la ciudad podrán disfrutar de 168 horas consecutivas de desplazamientos por la red de metro durante la celebración de las fiestas en la capital del Turia. Este amplio despliegue puede verse afectado por la huelga que ha convocado el Sindicato Español de Maquinistas y Ayudantes Ferroviarios (SEMAF) para estas fechas. Consulta los horarios del metro para las Fallas de Valencia 2026.

El metro estará disponible las 24 horas del día durante la semana grande de las Fallas de Valencia 2026, hasta un total de 168 horas consecutivas de desplazamientos por la red. «Desde el día 13 hasta la madrugada del 20 de marzo, el servicio ininterrumpido refuerza las circulaciones diurnas y nocturnas con mejora de frecuencias en determinados momentos de las fiestas, como mascletás, castillos de fuegos artificiales u ofrenda», anunció la Generalitat Valenciana en un comunicado.

Metrovalencia también informó en un anuncio oficial que del 14 al 19 de marzo las estaciones de Colón y Xátiva permanecerán cerradas entre las 12:30 horas y las 14:30 horas y los trenes no efectuarán parada en estas estaciones. «Para asistir a la mascletá recomendamos como destino las estaciones de Bailén, Alameda, A. Guimerá o Plaza de España», han avisado desde Metrovalencia, del mismo modo que han publicado varias recomendaciones a través de su página web que son las siguientes:

Es obligatorio viajar con un título de transporte adecuado al trayecto y validarlo antes de acceder al metro o tranvía.

Para poder adquirir un título, necesitas una tarjeta de transporte en la que cargarlo. Las tarjetas de transporte de FGV son recargables, así que podrás utilizarlas para cargar nuevos títulos cuando agotes el primero.

Puedes elegir entre títulos de transporte de 10 viajes (SUMA 10) o de viajes ilimitados durante uno, dos o tres días (SUMA T1, T2 o T3).

No está permitido el transporte de bicicletas ni patinetes en toda la red.

En los trenes e instalaciones está prohibido transportar o disparar material pirotécnico, fumar, consumir bebidas alcohólicas o estupefacientes, así como acceder con globos.

Horario del metro de Valencia en las Fallas de Valencia 2026

Así que el horario del metro de Valencia durante las Fallas de Valencia 2026 será ininterrumpido entre el 13 y el 20 de marzo. Esto quiere decir que los valencianos y turistas que se desplacen a la ciudad podrán utilizar la red de metro y tranvía durante las 24 horas.

Este servicio puede estar amenazado por la huelga convocada para estos días de Fallas por el Sindicato Español de Maquinistas y Ayudantes Ferroviarios (SEMAF). Esto afectará a la red de Metrovalencia en distintas franjas horarias según el día, por lo que se recomienda consultar la página web www.metrovalencia.es. Los horarios de la huelga de metro en las Fallas de Valencia 2026 son los siguientes:

Sábado 14 de marzo: 00:00 a 02:00; 11:11 a 15:15 y 20:00 a 22:30 horas.

00:00 a 02:00; 11:11 a 15:15 y 20:00 a 22:30 horas. Domingo 15 al jueves 19 de marzo: 00:00 a 02:30; 11:11 a 16:30 y 21:30 a 23:59 horas.

Según ha informado la Generalitat Valenciana en su página web oficial, los servicios mínimos decretados por la Dirección General de Trabajo son del 80 %, del 15 al 19, y del 75 %, en el resto de las jornadas. Así que desde Metrovalencia se trabajará en que esta huelga afecte de la menor forma posible a los millones de personas que utilizarán estos servicios durante las Fallas de Valencia 2026.