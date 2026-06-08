Una manada de «cuatro o cinco hombres» viola a una estudiante española de Erasmus en Milán

Una joven estudiante española de Erasmus en Milán (italia) de sólo 20 años ha vivido una auténtica pesadilla tras una noche de fiesta cuando una manada de «cuatro o cinco hombres» la abordó y fue violada por los individuos, según recoge la prensa local.

Las autoridades italianas investigan esta presunta violación en grupo a la joven universitaria española que se encuentra de intercambio Erasmus en Milán (norte de Italia).

La universitaria española, de 20 años, fue presuntamente violada en grupo durante la noche del 22 al 23 de mayo, al final de una velada en una discoteca de Via Corelli, en las afueras orientales de la capital lombarda, informa el diario Leggo de Milán. Tras la noche de fiesta, la joven atacada por una manada de cuatro o cinco individuos.

Según las mismas fuentes, los presuntos agresores son un grupo de cuatro o cinco hombres que abordaron a la joven fuera del local y, posteriormente, la agredieron también en el interior de un automóvil, informa Efe.

Tras ser presuntamente violada, la estudiante de Erasmus española, acompañada por una amiga, se trasladó a un hospital de la ciudad de Milán, donde los exámenes médicos pertinentes confirmaron la existencia de los abusos sexuales. Posteriormente, la joven acudió a la policía para interponer una denuncia y explicar lo sucedido.

La Fiscalía de Milán y la Policía italiana han abierto una investigación y centran actualmente sus esfuerzos en identificar a los presuntos autores del delito.