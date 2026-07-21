La frase de Warren Buffet sobre la reputación que muchos descubren demasiado tarde: «Se necesitan 20 años para construirla y cinco minutos para perderla»

El empresario estadounidense Warren Buffet ha vuelto a poner el foco en uno de los principios que han marcado toda su trayectoria, el cual se enfoca en la importancia de cuidar la reputación. La reflexión del hombre de negocios: «Se necesitan 20 años para construir una reputación y cinco minutos para arruinarla», expresa un mensaje relacionado con la paciencia, ética y toma de decisiones responsables. Además, pensar en el impacto que puede tener cada acción ayuda a actuar con mayor responsabilidad y cuidado.

¿Cómo se consigue la confianza?

Cuando una persona decide construirse una buena imagen personal o empresarial, requiere de una constancia incansable, transparencia innata y coherencia durante mucho tiempo. Aunque uno de los errores más importantes sería que las acciones poco éticas o irresponsables podrían destruir en pocos minutos la confianza ganada durante décadas.

La reputación es uno de los activos más valiosos de cualquier empresa, incluso por encima de los resultados económicos a corto plazo, defiende Buffet. Al mismo tiempo, la confianza de clientes, socios e inversores depende de mantener una conducta íntegra de forma continuada.

La base del éxito

El denominado Oráculo de Omaha también ha insistido en que la integridad debe ser un requisito imprescindible para los líderes como para cualquier profesional. Además, otra de las frases más repetidas es: «Si pierdes dinero para la empresa, seré comprensivo; si pierdes una pizca de reputación, seré implacable». Por ello, deja claro que es posible recuperar las pérdidas económicas, aunque reconstruir la credibilidad es más complicado.

En la actualidad

El mensaje del empresario obtiene más relevancia en un contexto donde cualquier error puede hacerse viral en cuestión de minutos. Además, las redes sociales, plataformas digitales y la velocidad con la que circula la información hacen que la reputación de las personas o empresas sea más débil. Por eso, los expertos en liderazgo y comunicación aseguran que actuar con transparencia, mantener la coherencia entre lo que se dice y lo que se hace y responder con rapidez ante posibles crisis son elementos esenciales para cuidar la confianza del público.

El mensaje de Warren Buffet

La reflexión del empresario se puede aplicar a cualquier ámbito profesional o personal, ya que su mensaje invita a reflexionar sobre el esfuerzo necesario para construir una buena reputación y recuerda que cada decisión ayuda a fortalecerla o ponerla en riesgo. Además, la sociedad actual recibe información a gran velocidad y en masa, así que proteger la credibilidad es una de las mejores inversiones a largo plazo.