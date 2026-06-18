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María Velasco, médico, psiquiatra y psicoterapeuta, nos hablará en este videoblog de la asertividad: el equilibrio entre decir lo que piensas y respetar a los demás. Es en sí la capacidad de expresar pensamientos, emociones y necesidades de forma clara y respetuosa, sin agredir ni someterse a los demás. Implica un equilibrio entre la pasividad y la agresividad en la comunicación interpersonal. Así, esta especialista y divulgadora médica ha asegurado que su máximo interés es comprender al ser humano. «Las elecciones, conductas, miedos, sentimientos, contradicciones… y todo aquello que nos mueve en nuestras vidas y nos hace felices o enfermar. Como persona, mi motor siempre ha sido ayudar a los demás, a los que sufren o están en una situación de desventaja».