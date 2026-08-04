Perder sueño se paga caro: así se altera el metabolismo

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Un equipo de investigación de la Universidad de Columbia (Nueva York, Estados Unidos) ha llevado a cabo un nuevo estudio en el cual muestran que las personas que pierden solamente 80 minutos de sueño por noche en un periodo de seis semanas tienden a engordar un promedio de medio kilo en ese periodo. Además, son también sujetos que muestran un comportamiento más sedentario.

Los expertos advierten que, aunque medio kilo puede no parecer mucho, el peso se va acumulando a medida que la pérdida de tiempo de descanso se consolida. Si hiciéramos eso durante un año, el aumento de peso ya sería considerable.

Grados de deterioro

Se conocen estudios anteriores que se habían centrado en la pérdida severa de sueño, contando desde cuatro horas menos por noche. Esta investigación ha abordado una cuestión mucho más extendida: la privación leve de descanso nocturno, algo que admite hacer alrededor del 30% de la población adulta.

Los estudios sobre privación extrema muestran cambios en el apetito y tendencia a sobrealimentarse, pero son conductas (e investigaciones) que rara vez se mantienen a largo plazo, según los expertos de Columbia. Para abordar la cuestión ellos reclutaron a un grupo de 95 adultos que tenían por costumbre dormir entre 7 y 8 horas.

En un periodo de seis semanas, estos individuos retrasaron su hora de irse a la cama 90 minutos, mientras que en una segunda fase siguieron su horario habitual. Los científicos midieron cambios en el peso corporal, la composición y los niveles hormonales de los participantes en ambas fases.

Menos sueño, menos movimiento

Durante la fase en la cual se perdía descanso, el tiempo que los individuos pasaron sin realizar ninguna actividad física aumentó un promedio de 17 minutos cada día, y se prolongó hasta los 30 minutos diarios en hombres y en mujeres que habían pasado la menopausia. Los autores han llamado la atención sobre el hecho de que los participantes permanecían inactivos más tiempo a pesar de que estaban despiertos más horas.

Los riesgos detectados fueron varios. Uno de ellos fue la resistencia a la insulina. En las mujeres que tenían un riesgo cardiometabólico elevado y durmieron menos, se apreció un aumento de la resistencia a la insulina, una alteración que impide que la glucosa se metabolice correctamente en el organismo y hace que aumenten las probabilidades de desarrollar diabetes de tipo 2. Este fue el efecto más pronunciado en el grupo de mujeres posmenopáusicas.

Otro cambio asociado a menos tiempo de descanso nocturno es la inflamación cardíaca. Tanto para hombres como para mujeres con riesgo cardiaco elevado, se vio una mayor presencia de células de tipo inflamatorio en el corazón después de la restricción leve del sueño.

La conclusión general es que un sueño insuficiente acarrea un mayor riesgo de condiciones relacionadas con la obesidad, lo cual incluye enfermedades del corazón y diabetes.

Marie-Pierre St-Onge, parte del equipo de investigación que firma el nuevo trabajo, ha señalado que concentrarse únicamente en la dieta y la actividad física para controlar el peso es una forma demasiado simplista de combatir la obesidad, y que además es una estrategia difícil de mantener a largo plazo, así que propone prestar atención a la higiene del sueño, dormir lo suficiente para compensar estos riesgos.

Los resultados se han dado a conocer en la última edición de la revista científica Annals of Internal Medicine.