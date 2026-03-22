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Científicos que estudian el uso de aplicaciones para dormir en Noruega, en la Universidad de Bergen, han descubierto que, si bien las aplicaciones ayudaron a algunas personas, quienes reportaron insomnio experimentaron efectos más negativos.

La creciente disponibilidad de aplicaciones para monitorizar el sueño y el creciente interés por la salud del descanso han provocado un aumento considerable en el número de personas que registran su sueño. Sin embargo, estas aplicaciones podrían no ofrecer una imagen precisa del sueño y podrían dificultar el descanso.

«El rápido desarrollo de la tecnología de las aplicaciones para dormir exige que la comunidad científica se mantenga al día con los avances tecnológicos. Descubrimos que los adultos jóvenes se veían más afectados por la información que recibían de estas aplicaciones. Reportaban mayores beneficios percibidos, pero también más preocupaciones y estrés», puntualiza H’kon Lundekvam Berge, de la Universidad de Bergen, primer autor del artículo publicado en Frontiers in Psychology.

«También descubrimos que las personas con síntomas de insomnio eran más susceptibles a los efectos negativos», añade el segundo autor, Karl Erik Lundekvam, de la Universidad de Bergen. «En este grupo, la información de las aplicaciones para dormir tenía más probabilidades de causar estrés y preocupación».

Aunque las aplicaciones para monitorizar el sueño varían, suelen afirmar que miden cuánto tarda una persona en conciliar el sueño, cuánto tiempo duerme y cuán reparador es su descanso. Dado que estas aplicaciones son tan recientes, se necesita más investigación para comprender su precisión y cómo reaccionan los diferentes grupos de personas a ellas: por ejemplo, desconocemos cómo la retroalimentación de las aplicaciones podría afectar a personas de distintas edades.

Además, algunos científicos sugieren que una monitorización excesiva podría provocar ortosomnia, donde centrarse demasiado en los datos del sueño conlleva una peor calidad del mismo.

Para investigar esto, los científicos encuestaron a 1.002 adultos residentes en Noruega. Les preguntaron sobre el uso que hacían de las aplicaciones para dormir, su salud actual en cuanto al sueño y si habían experimentado efectos positivos o negativos específicos derivados de dichas aplicaciones.

El 46% de las personas que respondieron a la encuesta afirmaron usar o haber usado aplicaciones para dormir. Las mujeres y los participantes menores de 50 años fueron más propensos a decir que habían usado aplicaciones para dormir que los hombres o los grupos de mayor edad. Si bien hombres y mujeres respondieron de manera similar a las aplicaciones, los usuarios más jóvenes reportaron efectos más pronunciados que las personas mayores.

Se reportaron más efectos positivos que negativos. El 15% de los encuestados afirmó que las aplicaciones mejoraron su sueño, mientras que el 2,3% reportó un empeoramiento del mismo. El beneficio más común fue aprender más sobre el propio sueño (48% de los participantes), mientras que el efecto negativo más común fue una mayor preocupación por el sueño (17% de los participantes). Cabe destacar que las personas con síntomas de insomnio fueron más propensas a reportar efectos negativos.