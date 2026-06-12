Audiencias ayer, jueves 11 de junio: ¿qué audiencia hizo el partido inaugural del Mundial 2026?

Lo llevamos avisando hace semanas y ya ha llegado el momento. El Mundial 2026 ya ha comenzado y desde el primer día ha trastocado las audiencias de todos los canales de televisión, siendo La 1 la gran ganadora. El encuentro inaugural entre las selecciones de México y Sudáfrica se come por completo las audiencias del access prime time, dejando a El Hormiguero y a la primera parte de la final de Supervivientes en datos bajos, aunque era algo esperado. El gran beneficiado de este partido ha sido Manu Sánchez, que ha estrenado su programa El perro andaluz, pudiendo aprovechar el arrastre de espectadores del fútbol y lograr un buen dato para su primer día, una táctica que ha utilizado decenas de veces TVE para impulsar a sus grandes apuestas. Pocos se acordarán, pero MasterChef no comenzó a destacar en audiencias hasta que se emitió después de un partido de Champions.

El encuentro inaugural se lleva un enorme 28 % y supera los tres millones de espectadores en TVE. Teniendo en cuenta que no eran dos selecciones potentes, cuando juegue nuestra selección o combinados mucho más potentes, esos datos todavía se dispararán más. El Hormiguero (9.9 %) contaba con María del Monte como invitada, tratando de seguir con total normalidad, pese a saber que tenían todas las de perder. Es el programa que aguanta mejor, aunque lo hace a un mundo de distancia del fútbol.

También le complicó la vida a Supervivientes (8.6 %) en su primera parte de la final, situándose en tercera posición con su tramo Expres. Aguanta con mucho mérito Horizonte, que en su superjueves logra un meritorio 7.1 % de cuota. Dato que está lejos de sus últimos récords, pero que hay que aplaudir en una noche tan complicada en televisión. Por último, el farolillo rojo entre los principales programas de la franja es para El intermedio (5.5 %). La Revuelta no se emitió debido a que su lugar lo ocupó el fútbol, mientras que Cifras y Letras optó por emitir programas repetidos en La 2.

Audiencias de los principales programas del ‘access prime time’:

Mundial 2026: México-Sudáfrica’: 28 % y 3.351.000

‘El Hormiguero’: 9.9 % y 1.233.000

‘Supervivientes exprés’: 8.6 % y 1.079.000

‘Horizonte: Avance’: 7.1 % y 876.000

‘El Intermedio’: 5.5 % y 689.000

‘Supervivientes’ lidera gracias a su final tras el fútbol

Pasadas las 23 h, todo volvía a la normalidad y el programa de Telecinco recuperaba el liderato, que siempre ha tenido en la segunda parte de la noche de los jueves. La victoria de Maica reúne al 18.3 % y más de un millón de espectadores. Pese a que es su final menos vista, sigue siendo una de las grandes alegrías de Telecinco, especialmente en las galas de los martes y los jueves.

El segundo puesto en esta noche tan competida ha sido para el estreno de El perro andaluz (15.1 %), el nuevo programa de humor y con formato de late night para las noches de los jueves. Esta es la nueva apuesta de TVE para suplir la baja de Andreu Buenafuente, que por el momento no tiene pensado regresar a la televisión con su Futuro imperfecto.

Se trata de un gran dato para un estreno, pero no podemos dejar de explicar que no es del todo cierto. Al interés del primer día, como con cualquier otro programa, hay que sumarle que TVE lo programó justo después del final del partido inaugural del Mundial 2026. Con esta estrategia consiguió que muchos espectadores no cambiasen de canal este jueves, pero eso no asegura que vayan a volver la semana que viene.

Manu Sánchez logró sus mejores datos en Andalucía, donde es una estrella en Canal Sur, pero en el resto del país no es tan conocido, algo que juega en su contra. El que rinde muy bien en la segunda parte de la noche es Iker Jiménez, que logra un 10.3 % de cuota y se coloca como tercer programa más visto a nivel nacional en esa franja.

Noche complicada para Atresmedia, que con el final de temporada de la serie ¿A qué estás esperando? (6.4 %) no puede competir, mientras que Alberto Chicote y su Servicio Secreto (3.2%) siguen sin despegar con sus datos.

Audiencias de los principales programas del ‘prime time’: