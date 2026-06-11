Audiencias ayer, 11 de junio, de ‘El Hormiguero’, ‘La Revuelta’ y ‘Horizonte’

Noche del miércoles llena de cambios en la programación de La 1 debido a la programación especial para seguir el minuto a minuto de la visita del Papa León XIV a Barcelona. Eso ha provocado que La Revuelta comenzase más tarde de las 22:20 h, pero teniendo que verse las caras frente a sus enemigos habituales: El Hormiguero, Horizonte y First Dates. En la segunda parte de la noche, es el reencuentro de las parejas de La isla de las tentaciones el que se lleva la mayor parte de la audiencia, venciendo a ¡Salta!, el concurso de Antena que clava el dato que consiguió la semana pasada en su estreno.

El Hormiguero (12.7 %) continúa liderando sin problemas en la franja de la primera parte de la noche gracias a la visita de Malú, una de sus invitadas habituales. La Revuelta (10.3 %) recupera la segunda posición de la franja gracias al retraso de su hora de comienzo, después de que Iker Jiménez le superase el martes. La tercera plaza en esta noche tan especial es para First Dates (8.6%), que gana por apenas una décima y cinco mil espectadores a Horizonte.

En esta noche marcada por el Papa, El intermedio (7.3 %) se queda con la quinta posición. La sexta es para Cifras y letras (4.9 %), que marca un dato especialmente bajo para lo que es habitual para el concurso.

Audiencias de los principales programas del ‘prime time’

‘El Hormiguero’: 12.7 % y 1.504.000

‘La Revuelta’: 10.3 % y 1.179.000

‘First dates’: 8.6 % y 1.015.000

‘Horizonte’: 8.5 % y 1.010.000

‘El Intermedio’: 7.3 % y 874.000

‘Cifras y letras’: 4.9 % y 599.000

‘La isla de las tentaciones’ rompe datos con el reencuentro de las parejas

Sandra Barneda (16.3 %) vuelve a romper audímetros con el gran final del programa de parejas, logrando su récord de temporada. El segundo puesto es para ¡Salta!, el concurso de Manel Fuentes que llegó la semana pasada a los miércoles. Clava el mismo share que hace siete días, pero pierde 50.000 espectadores.

Operación África (8.8 %), la docuserie sobre el Dr. Pedro Cavadas, se despeña en su segunda y última semana. Por el camino se deja 390.000 espectadores y 4.4 puntos de cuota de pantalla.

Viajeros Cuatro (5.6 %) era el estreno de la noche y su llegada a las noches de los miércoles de Cuatro supera con facilidad a laSexta. La Noche de Aimar (4.4 %) se sigue moviendo en sus datos.

‘La isla de las tentaciones’: 16.3 % y 977.000

‘¡Salta!’: 10 % y 632.000

‘Operación África’: 8.8 % y 494.000

‘Viajeros Cuatro’: 5.6 % y 431.000

‘La Noche de Aimar’: 4.4 % y 321.000

La visita del Papa León XIV marca el día

La 1 emitió durante gran parte de la tarde la ceremonia de inauguración y misa en la Sagrada Familia, logrando un gran 12.1 % y 1.044.000 durante más de cinco horas de emisión, que comenzó por la tarde y terminó en el horario de La Revuelta.

Todo cambia desde este jueves

La llegada del Mundial de Fútbol va a poner patas arriba las audiencias de todas las cadenas durante el próximo mes. TVE y DAZN emitirán los partidos, por los que la plataforma se colará en las próximas semanas en las audiencias de los principales canales. Además, la cadena pública emitirá todos los partidos de la Selección Española, que prometen superar el 50 % de share, y una serie de encuentros que dará grandes datos.