La dura confesión de Lydia Lozano sobre su etapa en ‘Sálvame’: «No sé cómo…»

Lydia Lozano no ha dudado un solo segundo en sincerarse con el bailarín Rafa Méndez, en la primera entrega del programa Mira quién viene a cenar, de la televisión pública canaria. Durante la entrevista, la periodista hizo un repaso a los momentos más importantes de su vida, entre los que destacan sus raíces canarias hasta el fallecimiento de su madre, pero también su paso por Sálvame. Entre otras cuestiones, la de la Palma habló sobre su nacimiento, explicando que, aunque ella nació en Madrid, siempre ha tenido muy presente la cultura del archipiélago. «Por situaciones de la vida, nací en Madrid. Soy oncemesina. Mi madre es de El Paso, mi padre de Santa Cruz, mis abuelos y familiares, somos descendientes de Tanausú. He crecido con el aguacate. No se vendía en Madrid ni en el resto de España. Era muy canaria. En mi casa teníamos siempre plátano, aguacate y dátiles», explicó.

A pesar de haber nacido en la capital, Lydia Lozano fue honesta: «Siempre he dicho que me he sentido mucho más canaria que madrileña. He pasado mis veranos allí. . Ir a Canarias, a La Palma, era el paraíso. A mi madre le hubiera gustado que naciera en La Palma, pero por circunstancias fue en Madrid». En el lado más personal, la tertuliana recordó lo duro que fue el fallecimiento de su madre: «Lo era todo. He estado un poco enfadada con ella. Tengo las cenizas en casa en un sitio precioso que nadie ve. Paso a su lado y hablo con ella. Me desahogo con ella». Y añadió: «Estoy enfadada por todo lo que ha pasado con Charly. Todo el mundo me decía: ‘Verás como te ayuda ella con lo de Charly’. Y yo le digo a ella: ‘¿Dónde estás? ¿Por qué no me echas una mano si él era tu yerno favorito?’».

Por si fuera poco, la periodista compartió detalles de cómo se enteró de la noticia del fallecimiento de su madre y lo mal que lo ha llegado a pasar: «Ahora estoy más reconciliada. Yo estaba en Barcelona firmando libros de La Venganza de la llorona cuando me enteré, y esa vuelta a Madrid fue horrorosa». Y añadió: «Ella sí que era canaria, era volcánica, divertida, guapa… Tenía unos ojos… Era un bellezón. Echo de menos tener mojo en casa».

Lydia Lozano se sincera sobre su etapa en ‘Sálvame’: «No sé cómo todavía estoy bien de la cabeza»

Respecto a su paso por este programa que consiguió hacer historia en Telecinco, la tertuliana ha confesado que, en numerosas ocasiones, pensó en abandonar este proyecto. Eso sí, jamás dio ese paso por miedo a las consecuencias: «No les quería dar esa satisfacción. Si yo me iba, eso me iba a costar que estuvieran hablando de mí y poniéndome verde». Y añadió: «Prefería que lo hicieran a la cara. ‘Pobre Charly, lo tendrá amargado. Estará llorando en su casa, es una cobarde…’. Veía eso por la noche y decía, ‘Sigo’. No sé cómo todavía estoy bien de la cabeza».

Todo ello mientras reconoció que su paso por Sálvame le trajo muchos problemas emocionales, pero también aprendió mucho: «Creo que, para todo lo que me ha pasado, tengo la cabeza muy bien amueblada». Acto seguido, fue mucho más allá: «Nunca he ido al psicólogo porque seguro que pediría la excedencia. Es verdad que Sálvame me dio todo lo que sé de televisión. Sé moverme en un plató… ¡Pero vamos!».