¿Qué enfermedad tiene Charly, el marido de Lydia Lozano? «Va en silla de ruedas»

Lydia Lozano ha sido una de las testigos más sorprendentes del juicio a Kiko Matamoros y Makoke, que se ha celebrado este viernes en la Audiencia Provincial de Madrid por segundo día. La periodista ya fue llamada a testificar el pasado mes de marzo, pero no acudió por tener que estar pendiente de la salud de Charly, su marido. Precisamente, sobre él ha podido hablar con los periodistas que se agolpaban en la puerta de la Audiencia, dando detalles que hasta ahora no se conocían.

Más allá de la parte judicial, de la que apenas ha querido contar nada por mantener el secreto de lo que pasaba en la sala, es de esperar que testifique a favor de su amigo Kiko Matamoros, con el que en el pasado, en los años 80, tuvo una noche de pasión.

«Con todos los hospitales se me pasó. Trabajo un día a la semana y tenía que ser hoy, que trabajo esta noche», así ha contado a los reporteros que en la primera ocasión no pudo acudir. Como era de esperar, sobre la salud de su pareja ha sido preguntada, pero las novedades que ha dado no son buenas, por el momento.

Lydia Lozano, sobre la salud de su marido: «La última bacteria se comió una vértebra»

Charly tuvo que ser operado de nuevo en la Semana Santa de 2026 por una razón que ni el guionista más atrevido se habría atrevido a escribir: «La última bacteria se comió una vértebra». Es importante recordar que el calvario del arquitecto comenzó en el otoño de 2025, cuando se sometió a una operación para solucionar los problemas de espalda que sufría.

Lo que debía ser algo para mejorar su salud se ha convertido en un enorme problema, llegando a afectar mucho a Lydia, que vivió su última etapa en La familia de la tele y su regreso a Telecinco pendiente del teléfono. Fue en su estreno en De Viernes cuando todo se complicó y llegó a faltar durante algunas noches, pese a que era el fichaje estrella y su regreso fue un bombazo.

Para desgracia de Charly, las bacterias de quirófano están siendo su peor pesadilla y desde entonces no ha podido recuperarse. Lydia es su mejor cuidadora y no se separa de él más que para asuntos de trabajo, por eso ha dicho a los periodistas que tiene «un máster en bacterias».

El problema que ha dejado a Charly en silla de ruedas

Esa bacteria, la que se ha ‘comido’ una vértebra, provocó que tuviera que pasar de nuevo por un quirófano para solucionar sus problemas, obligándole a guardar reposo durante muchas semanas. Ese tiempo le ha dejado con los músculos muy débiles, tanto que Lydia ha explicado que su marido «ha dejado de andar y va en silla de ruedas»

¿Cuál es el futuro de Charly?

Por suerte, esto es algo temporal y se espera que pueda volver a caminar, aunque no será una recuperación rápida. «Después de tanto tiempo en la cama, al arreglarle la vértebra y más cosas que había perdido por estar en cama, ahora va andando un poquito mejor, pero está en silla de ruedas». Eso sí, la periodista mira al futuro con esperanza y sueña con volver a viajar con su marido este mismo verano: «Espero que en agosto me pueda ir sin andador y silla de ruedas, ojalá».

La bacteria de Charly recuerda a la que sufrió Ángel Llácer

El actor y jurado de Tu cara me suena padeció la bacteria Shigella, que contrajo durante un viaje a Vietnam en el que no tuvo mucho cuidado a la hora de comer en sus mercadillos callejeros. Lo que comenzó como unos problemas de estómago, derivó en una fascitis necrosante: una enfermedad que se come los tejidos blandos del cuerpo.

Esta bacteria se comió los músculos de su pierna, llegando a estar muy cerca de perderla. Los médicos la pudieron salvar y, con el tiempo, el catalán ha podido recuperar la movilidad por completo, pero durante unos meses muy duros también tuvo que ayudarse de silla de ruedas y bastones para caminar hasta recuperar su musculatura.

Las infecciones en hospitales, un gran problema

Según un estudio de 2024 de la Sociedad Europea de Microbiología Clínica y Enfermedades Infecciosas, un 7,8 % de los enfermos se contagia por este tipo de bacterias. Aunque es un problema desconocido por la mayoría de la sociedad, este tipo de infecciones causa alrededor de 6.800 muertes al año en España, según cuenta la Sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud Pública y Gestión Sanitaria (Sempspgs).

Mientras este tipo de infecciones provocan casi 7.000 muertes, los accidentes de tráfico provocaron en España 1.119 defunciones. Estos datos demuestran que el problema que sufre el marido de Lydia Lozano es muy grave, pero que es muy poco conocido por la sociedad.