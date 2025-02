Ángel Llácer es el miembro más veterano del jurado de Tu cara me suena, siendo por derecho propio presidente del mismo, pero su participación en el programa de imitadores se cortó en seco el año pasado después de que una bacteria le obligase a pasar por el hospital. Todo ocurrió después de un viaje a Vietnam en el que contrajo una bacteria después comer en un puesto callejero. Algo que le hizo enfermar de forma muy grave, llegando a despedirse de su familia debido a que los médicos llegaron a anunciar que podría morir. Ha sido en su visita a El Hormiguero donde ha dado más detalles de esta vivencia tan complicada.

En abril de 2024 se conocía que había sido ingresado en Madrid, ciudad en la que se encontraba debido a que es el director de la obra musical The producers. Tras recibir el alta, volvió a su trabajo como jurado, pero de nuevo tuvo que regresar al hospital, pero en esa segunda ocasión fue para quedarse durante varios días y tener que ser operado de urgencia. Durante varios días los médicos no supieron qué tenía, por lo que el tiempo corría en su contra.

En su llegada al plató de Pablo Motos se ha mostrado muy emocionado, ya que hace mucho tiempo que no escuchaba un aplauso dedicado a él, porque desde entonces ha tenido que abandonar su trabajo. El presentador ha reconocido el gran cariño que le tiene a su invitado: «Yo no sabía que te quería tanto hasta que sucede lo que nos vas a contar. Hasta que recibimos mensajes diciendo que estabas mal».

«Es verdad que soy un tío positivo y una vez vivido, lo pasado, pisado. Hace un año justo estaba en Vietnam. Cogí una bacteria comiendo. Te dicen no bebas agua, no comas en la calle… Pues yo lo hacía. Me pillo muy mal cuando cambié de Vietnam a Tailandia. Tuve diarrea, vómitos… Me pusieron unos antibióticos. Me recuperé, seguí mis vacaciones y volví y nunca más me miré», ha comenzado explicando.

Su calvario arrancó una vez regresó a Madrid: «Tenía doble función y empecé a encontrarme mal. Tenía dolor de barriga y me fui al hospital. Me miran en una radiografía y dijeron que tenía mucha caca. Estoy 10 días por una shigelosis por la bacteria».

Pese a que salió recuperado del centro médico, a los pocos días volvieron los problemas: «Me empieza a doler la pierna. Y el lunes tengo una premonición de que me voy a morir». Fue gracias a eso por lo que volvió al hospital, pero esta vez en Barcelona, donde no le encontraban la causa de sus males.

Según ha recordado, la doctora que le atendía «se empeña en que esa pierna hay que abrirla. Las analíticas no daban nada, no tenía fiebre, pero tenía la pierna roja, muy caliente… Pensaban que estaban ante una fascitis necrótica, que si se te mete en la sangre, mueres», ha desvelado.

La suerte que tuvo es sus problemas empezaron por el gemelo, por eso los médicos decidieron intervenir, pero lo que se encontraron era más grave de lo que pensaban: «Con una cuchara, sacan todo lo que se estaba comiendo el gemelo. Era el 30 o 40% del gemelo».

Pese a que la intervención había ido bien, Ángel Llácer no tenía todavía buenas sensaciones: «Yo seguía sintiendo que tenía la muerte conmigo. Y pensaba: ‘No me puedo ir. Tengo familia, unos padres…’. Sentía que… Esto no ha acabado».

Por desgracia tenía razón y sus peores pensamientos casi se hacen realidad días después. «La pierna seguía mal y vi como todos se cagaron. Les pregunté: ‘¿Qué me puede pasar en esta operación?’ Y me dijeron: ‘Puedes no salir de la operación, puedes salir sin pierna o salir’», una respuesta que dejaba clara la gravedad del momento.

Ante la incertidumbre de qué podía pasar, decidió despedirse de todos sus seres queridos antes de volver al quirófano. «Yo le decía a mis padres: ‘Tengo 50 años, he sido muy feliz, he hecho muy feliz a mucha gente. Yo me voy satisfecho’», ha recordado muy emocionado.

«He vivido tres vidas vuestras. Lo he hecho todo en la vida. Ya sé que me voy, pero me voy muy feliz. No sufráis. Además, la casa de Sant Cugat será para vosotros», fue otra de frases que les dijo. También tuvo ánimos para dejar un último mensaje a sus amigos: «Les envié a mis amigos que lo que hicieran en la vida fuera quererse. Quería dejarles un legado. Quería despedirme».