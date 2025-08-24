Once heridos en una colisión múltiple de cinco vehículos en la TF-1 a la altura de Güímar (Tenerife)

Un total de once personas han resultado heridas este domingo 24 de agosto en un accidente de tráfico múltiple registrado en la Autopista TF-1, a la altura del municipio de Güímar, en sentido Santa Cruz de Tenerife, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

El accidente de tráfico múltiple en Tenerife, que tuvo lugar en torno a las 20:00 horas, ha implicado a cinco vehículos y ha obligado a un amplio despliegue de recursos sanitarios y de emergencias. Entre ellos, efectivos de los Bomberos de Tenerife, del Servicio de Urgencias Canario (SUC) y de la Guardia Civil de Tráfico, que ha coordinado las labores de seguridad y control del tráfico.

Como consecuencia del choque en cadena, ocho personas han tenido que ser trasladadas a diferentes centros hospitalarios con lesiones de carácter leve y moderado. Otras tres han sido atendidas en el lugar del accidente sin requerir hospitalización.

Retenciones y llamada a la precaución

El accidente ha provocado importantes retenciones en la TF-1, especialmente en dirección a Santa Cruz de Tenerife, que han seguido horas después del siniestro.

Las autoridades han pedido a los conductores máxima precaución al circular por esta vía, recordando la necesidad de mantener la distancia de seguridad y moderar la velocidad para evitar nuevos accidentes.

Desde el Cecoes 1-1-2 se ha explicado que la rápida activación de los recursos de emergencia ha permitido una atención inmediata a los afectados y evitó complicaciones mayores. Los bomberos han actuado retirando los vehículos afectados. También han limpiado los restos de los coches de la calzada. El personal sanitario ha proporcionado primeros auxilios y evaluación médica a los heridos.

Accidente Güímar TF-1

La TF-1 es una de las vías más transitadas de Tenerife, conectando Santa Cruz de Tenerife con el sur de la isla. En los últimos años, la vía ha registrado accidentes múltiples durante las horas punta y los fines de semana, generalmente por exceso de velocidad, distracciones al volante o distancia insuficiente entre vehículos.

Este último accidente pone de relieve la importancia de extremar las medidas de precaución, especialmente en condiciones de tráfico intenso y en tramos con curvas o limitaciones de visibilidad.

Recomendaciones a conductores y ciudadanos

Mantener siempre la distancia de seguridad con el vehículo precedente. Respetar los límites de velocidad, especialmente en tramos urbanos y autopistas congestionadas. Evitar distracciones como uso de móvil o dispositivos electrónicos mientras se conduce. Atender las indicaciones de la Guardia Civil y los servicios de emergencia.

Las autoridades sanitarias y de tráfico seguirán supervisando la situación durante las próximas horas y han asegurado que se investigarán las causas del accidente para prevenir futuros siniestros en la TF-1.