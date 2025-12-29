Todos los expertos lo utilizan para cortar jamón, es el truco de la goma de borrar que ya es viral y no es casualidad. Estamos muy pendientes de una serie de elementos que pueden acabar siendo los que nos marcarán muy de cerca. Con algunos detalles que, sin duda alguna, pueden acabar siendo lo que nos marcarán de cerca. Es hora de conocer en primera persona ciertos elementos que nos servirán para conseguir un jamón de esos que impresionan y que pueden acabar siendo claves en estos días.

Para cortar jamón correctamente, necesitamos poner algunos detalles que pueden acabar siendo lo que nos afectará de lleno, en unas jornadas en las que todo puede acabar siendo posible. El cuchillo bien afilado y sin oxido es uno de los elementos que debes tener en cuenta, para hacerlo una goma de borrar puede ayudarnos a limpiar esta herramienta fundamental.

Tal y como nos explican los expertos del Museodeljamón, deberemos tener en cuenta algunos detalles que serán claves para que nos quede en perfectas condiciones:

Colocar el jamón en el jamonero. Si se va a consumir rápidamente, coloca la pezuña hacia arriba y empieza por la maza (parte más jugosa). Si el consumo será lento, coloca la pezuña hacia abajo y comienza por la babilla, que es más curada. En esta guía sobre la conservación del jamón en casa te explicamos todo lo que debes saber para que tu jamón esté siempre en perfecto estado. Realizar el primer corte y limpiar la corteza. Con el cuchillo de deshuesado, retira la piel y el tocino amarillo hasta ver la carne.

No elimines demasiada grasa, ya que ayuda a conservar la jugosidad del jamón.

Cortar lonchas finas y homogéneas. Usa el cuchillo jamonero con movimientos largos y suaves. Corta lonchas finas y de tamaño medio para disfrutar mejor del sabor, manteniendo siempre el corte recto y uniforme. Aprovechar todas las partes del jamón

Maza: Más jugosa y tierna.

Babilla: Más curada y de sabor más intenso.

Punta: Potente y con alto contenido en grasa infiltrada.

Codillo: Ideal para taquitos o guisos.

Guardar correctamente el jamón. Cubre la zona de corte con trozos de su propia grasa para evitar que se reseque.

Usa un paño de algodón limpio para cubrirlo y consérvalo en un lugar fresco y seco.

Además, nos dan una serie de consejos que debemos tener en consideración para que nos quede un corte en perfectas condiciones:

Afila el cuchillo regularmente para un corte limpio y sin esfuerzo.

Sujeta bien el jamón para evitar movimientos que dificulten el corte.

Aprovecha los huesos para hacer caldos con un sabor increíble.

Disfruta el jamón a temperatura ambiente para apreciar todos sus matices.

A partir de ahora ya puedes cortar el jamón como un auténtico profesional, consiguiendo este corte que quieres descubrir y que, sin duda alguna, puede acabar siendo esencial en estos días.