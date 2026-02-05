Todo el mundo ha cobrado menos en enero y ésta es la razón: el Gobierno confirma lo que va a pasar en 2026

En la primera nómina de enero, los trabajadores españoles cobraron unos euros menos y tiene una explicación: se debe al Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI). Esta es una cotización extra que se saca de la nómina de los ciudadanos con destino a la hucha de las pensiones. En el caso de los trabajadores por cuenta ajena, la empresa se hace cargo de un mayor porcentaje y, en lo que respecta a los trabajadores autónomos, asumen toda la cantidad. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la decisión que ha tomado el Gobierno en 2026 con el MEI.

El Gobierno ha destinado en el primer mes de 2026 una cifra récord de 14.250,7 millones en pensiones contributivas, lo que supone un incremento del 6% con respecto al mismo periodo del año anterior. De los 10,3 millones de pensiones que repartió la Seguridad Social en enero, 6,6 millones han sido pensiones de jubilación, a las que se han destinado un total de 9.823,6 millones de euros. Tras la subida del 2,7% abonada en la primera nómina de pensiones, la media de jubilación ha subido hasta 1.563,56 euros y la procedente del Régimen General ya llega a los 1.658,6 euros.

Estos números y la llegada de millones de españoles a la edad de la jubilación procedentes de la generación del baby boom hacen que las pensiones del futuro pendan de un hilo. Por ello, desde el Gobierno vienen tomando medidas como el Mecanismo de Equidad Intergeneracional, que fue introducido en el Real Decreto-ley 2/2023 con el objetivo de «llenar el Fondo de Reserva con la aportación finalista de los trabajadores de todas las edades» y el de «afrontar con mayor fortaleza los años en los que se jubilará la generación del baby boom, que tanto ha aportado a este país».

El cambio del Gobierno en las nóminas en 2026

Así que esta cotización extra se ha incrementado este año y por ello los trabajadores españoles han recibido su nómina mensual con unos euros de menos en función de la cuantía de la nómina y grupo de cotización. El Gobierno ha incrementado en 2026 el porcentaje hasta el 0,9%. De esta cantidad, el 0,75% se hace cargo la empresa y el otro 0,15% se resta del montante que tiene que recibir el trabajador. En el caso de los trabajadores autónomos, tendrán que hacerse cargo de la cantidad íntegra.

Esto se explica mejor con un ejemplo: a un trabajador por cuenta ajena en España con un sueldo de 30.000 brutos anuales, con una base de cotización de 2.500 euros y que recibe sobre 1.900 euros netos al mes, se le restarán 3,75 correspondientes al 0,15 euros del MEI. El 0,75% restante se hará cargo la empresa, que serán 18,75 euros mensuales.

En el caso de un trabajador que cobra el Salario Mínimo Interprofesional, que será de 1.221 brutos al mes con carácter retroactivo desde enero, la retención que se le hará a un trabajador por el MEI será de 2,14 euros. Por su parte, la empresa tendrá que abonar 10,68 euros al mes. La cantidad total que se llevará el Gobierno con destino a la hucha de las pensiones son de casi 11 euros.

El MEI en los próximos años

El MEI irá incrementando hasta el año 2029 de forma progresiva. En 2023 comenzó siendo del 0,6%, el año pasado fue del 0,8% y en 2026 el Gobierno lo ha subido hasta el 0,9% y el próximo 2027 se incrementará hasta el 1%. En 2028 será del 1,10% y en 2029 pasará a ser del 1,20%.