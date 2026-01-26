El cambio en las nóminas que afecta a millones de trabajadores es oficial y el Gobierno lo ha confirmado: a partir de este día

Se acerca el final de mes y llegan días de cobro para millones de asalariados por cuenta ajena en España. Esta primera nómina del 2026 llega con cambios debido al aumento del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), que es una cotización extra que, presuntamente, va directa a las pensiones de jubilación a través del Fondo de Reserva de la Seguridad Social. Por ello, los empleados en España cobrarán casi 100 euros menos al año en el caso de los salarios más altos. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el cambio en las nóminas que llega desde el 1 de enero.

El panorama con respecto a la capacidad del país de poder sostener el sistema de pensiones actual es poco halagador y, por ello, desde el Gobierno vienen legislando en los últimos años con el objetivo de evitar la quiebra. El motivo es la llegada a la jubilación de la generación del baby boom, que son los nacidos entre 1958 y 1977. Esto hará que entre 2023 y 2044 accedan a la jubilación más de 15 millones de personas, siendo el gran pico entre 2030 y 2040.

A esto hay que sumar el aumento constante de las pensiones conforme al IPC, la tasa de natalidad a la baja en España y la tendencia de nuestro país a vivir con altas tasas de desempleo. Todo ello hace presagiar lo peor con respecto al riñón que podrá tener la hucha de las pensiones para poder hacer frente a esta avalancha que viene de pensionistas. Por ello, desde el Gobierno se viene legislando en los últimos años para retrasar la edad de jubilación, además de penalizar a los que adelanten su retirada y también bonificar a los que la demoren.

El cambio en las nóminas en 2026

Otra de las medidas del Gobierno ha sido añadir una cotización extra en la nómina de los trabajadores, por cuenta propia y ajena, que va directa para la jubilación. Este impuesto se denomina Mecanismo de Equidad Intergeneracional y fue introducido el pasado año 2023 en el Real Decreto-ley 2/2023 con el objetivo de «llenar el Fondo de Reserva con la aportación finalista de los trabajadores de todas las edades» y el de «afrontar con mayor fortaleza los años en los que se jubilará la generación del baby boom, que tanto ha aportado a este país».

En 2023, esta cotización adicional para la jubilación arrancó esquilmando un 0,6% de la nómina de los trabajadores y su aumento ha sido progresivo hasta 2026, donde el porcentaje sube hasta el 0,9%. De este total, el 0,75% se hace cargo la empresa y el 0,15% restante se resta del montante bruto de la nómina del trabajador. Por ejemplo, en el caso de un empleado que cobre 30.000 brutos anuales con una base de cotización de 2.500 euros, la empresa tendrá que hacerse cargo de 18,75 euros mensuales y el trabajador verá cómo se restan 3,75 euros de su primera nómina de 2026.

En el caso de los trabajadores autónomos, serán los propios empleados por cuenta propia los que tengan que hacer frente al 0,9% del MEI. Esto supone otro agravio para los trabajadores del RETA. Y esto no queda aquí porque el Mecanismo de Equidad Intergeneracional irá escalando de forma progresiva hasta el 2030. En 2027, el MEI será de un 1%, en 2028 será de un 1,10% y en 2029 pasará a ser de un 1,20%. Así será la evolución que supondrá un cambio para las nóminas de los trabajadores: