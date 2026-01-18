Así quedan las pensiones no contributivas en 2026: la tabla definitiva por incapacidad y jubilación

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha confirmado que la subida de las pensiones no contributivas a un 11,34% en 2026, una revalorización que se aplicará desde la mensualidad de enero y que beneficiará a miles de personas que perciben este tipo de prestaciones en España. Se trata de una de las subidas más relevantes de los últimos años para este colectivo, formado en su mayoría por personas con bajos ingresos, jubilados sin cotización suficiente y personas con discapacidad.

Las pensiones no contributivas están destinadas a garantizar unos ingresos mínimos a quienes no han podido cotizar lo suficiente a la Seguridad Social o no han cotizado nunca, siempre que cumplan determinados requisitos de residencia y carencia de rentas. Aquí se puede leer la tabla definitiva de la subida de las pensiones no contributivas en 2026.

Subida automática desde enero de 2026

La subida de las pensiones no contributivas del 11,34% se aplicará de forma automática, sin necesidad de que los beneficiarios realicen ningún trámite adicional. Las nuevas cuantías se cobrarán desde el primer pago del año y se mantendrá el sistema habitual de 14 pagas, con dos extraordinarias en los meses de junio y noviembre.

Desde el Ministerio se ha señalado que el objetivo de esta subida es reforzar la protección social de los colectivos más vulnerables y compensar el impacto del encarecimiento del coste de la vida.

Cuantía general de la pensión no contributiva en 2026

Con la subida anunciada, la pensión no contributiva íntegra, tanto en la modalidad de jubilación como en la de incapacidad, queda fijada en:

8.803,20 euros anuales .

. 628,80 euros mensuales, en 14 pagas.

Ésta será la cuantía máxima que podrá percibir un beneficiario cuando no existan otros ingresos ni concurran circunstancias que reduzcan el importe.

La pensión mínima, equivalente al 25% de la cuantía íntegra, queda establecida en:

2.200,80 euros anuales.

157,20 euros mensuales.

Pensiones no contributivas de incapacidad y complemento por discapacidad

En el caso de las pensiones no contributivas de incapacidad, los beneficiarios que acrediten un grado de discapacidad igual o superior al 75% y que necesiten la ayuda de otra persona para las actividades básicas de la vida diaria tienen derecho a un complemento del 50% sobre la cuantía íntegra.

Con la subida de 2026, estas cuantías quedan de la siguiente manera:

Pensión de incapacidad no contributiva íntegra: 8.803,20 euros anuales.

Complemento por discapacidad (50%): 4.401,60 euros anuales.

Total anual con complemento: 13.204,80 euros.

Total mensual: 943,20 euros.

Pensiones no contributivas en unidades familiares con varios beneficiarios

Cuando en una misma unidad de convivencia existen dos o más beneficiarios de pensión no contributiva, la cuantía individual se reduce. Para 2026, las cantidades por persona quedan fijadas en los siguientes importes aproximados:

Dos beneficiarios: 7.482,72 euros anuales (534,48 € al mes).

(534,48 € al mes). Tres beneficiarios: 7.042,56 euros anuales (503,04 € al mes).

(503,04 € al mes). Cuatro beneficiarios: 6.822,48 euros anuales (487,32 € al mes)

(487,32 € al mes) Cinco beneficiarios: 6.690,43 euros anuales (477,89 € al mes).

Estas reducciones se aplican para garantizar un reparto equitativo de los recursos dentro de la unidad familiar.

Requisitos para cobrar una pensión no contributiva

Para acceder o mantener una pensión no contributiva en 2026 es necesario cumplir, entre otros, los siguientes requisitos:

Carecer de rentas suficientes, dentro de los límites establecidos cada año.

Residir legalmente en España.

Tener 65 años o más en el caso de la jubilación.

Acreditar un grado de discapacidad igual o superior al 65 % en el caso de la incapacidad.

El cumplimiento de estos requisitos se revisa periódicamente para asegurar que la prestación llega a quienes realmente la necesitan.

Una de las mayores subidas recientes

La revalorización del 11,34 % consolida una tendencia al alza de las pensiones no contributivas en los últimos años y supone un alivio económico importante para miles de hogares con menos recursos. Desde el Gobierno se insiste en que estas prestaciones son una pieza clave del sistema de protección social y seguirán siendo objeto de ajustes para preservar su poder adquisitivo.