Lopesan presenta en la ITB de Berlín los proyectos de expansión en el Caribe, Madrid y Gran Canaria

Lopesan Hotel Group ha proyectado su visión de futuro ante la industria global, reafirmando un liderazgo que traspasa fronteras. La compañía, en el marco de la ITB Berlín, impulsa su expansión con proyectos estratégicos en Punta Cana y Madrid, reforzando paralelamente su apuesta por la excelencia en Meloneras, Gran Canaria.

La presencia de la compañía en la capital germana no ha sido una mera participación comercial, sino una auténtica demostración de fuerza y fidelidad hacia un mercado que el director general de la división hotelera del grupo, José Alba, ha definido como la piedra angular del «ADN alemán» de la compañía.

Con una sede permanente en Berlín, que emplea a cuarenta profesionales de alta cualificación encargados de gestionar los activos en Europa Central, la empresa “se siente en esta feria como en su propia casa, respaldada por la gestión de cuatro hoteles y dos clínicas en territorio alemán, así como tres destacados establecimientos de montaña en Austria”, celebró José Alba.

Esta sólida conexión con el mercado centroeuropeo se sustenta en más de sesenta años de fidelidad mutua, una relación que comenzó con los primeros turistas alemanes que descubrieron las bondades de Gran Canaria y que se selló definitivamente a finales de los años noventa con la adquisición estratégica del grupo IFA. José Alba ha destacado que esta integración cultural y operativa ha permitido a Lopesan no solo ser un receptor de turistas, sino un actor protagonista dentro de la propia economía alemana, lo que otorga al grupo una ventaja competitiva única para entender y adelantarse a las necesidades del viajero europeo más exigente.

El agua como narrador de una estancia sensorial en Punta Cana

Lopesan Hotel Group aprovechó la feria ITB para anunciar una expansión estratégica sin precedentes centrada en la República Dominicana, donde en mayo de 2026 inaugurará en Playa Bávaro un macrocomplejo compuesto por los hoteles Lopesan Caoba Lagoon, Lopesan Serenity y Lopesan Splash Cove Resort, Spa & Casino.

Como valor añadido, los huéspedes de estos nuevos establecimientos tendrán acceso exclusivo a The Boulevard, el icónico centro de ocio del Lopesan Costa Bávaro Resort. Este espacio destaca por su amplia y variada oferta de restauración y entretenimiento, consolidándose como el punto de encuentro neurálgico para disfrutar de una experiencia vacacional completa y de primer nivel.

Este proyecto, que sumará más de mil nuevas habitaciones a su oferta en el Caribe, representa una evolución del modelo de hospitalidad de lujo diseñada por HKS Architects, en la que el diseño contemporáneo y el agua actúan como ejes centrales de una experiencia sensorial totalmente inmersa en la naturaleza.

El diseño arquitectónico de este nuevo enclave busca crear una conexión emocional profunda con el entorno a través de estructuras que evocan la vegetación virgen de la región. La pieza central de este ecosistema es una laguna de ciento veintisiete metros de largo, concebida como un gran lago natural que funciona como el corazón latente de la propiedad, logrando que las fronteras entre la edificación y la selva caribeña se difuminen por completo.

La inclusión de 3 cenotes artificiales nadables y diez cascadas refuerza esta atmósfera de bienestar, permitiendo que el huésped experimente una sensación de libertad y frescura constante. El interiorismo, desarrollado por la división ROAM de HKS, se ha basado en capas de experiencias sensoriales destinadas a despertar la curiosidad y el misterio en cada rincón del hotel.

Dentro de esta diversificada oferta caribeña, el Lopesan Caoba Lagoon Resort, Spa & Casino se posiciona como el buque insignia con quinientas cincuenta y cuatro habitaciones y una impresionante extensión de ciento diez mil metros cuadrados de zonas verdes. Este hotel ha sido diseñado para equilibrar el ocio con el segmento corporativo de alto nivel, integrando un centro de convenciones versátil y el acceso al innovador parque Aquatica. Para aquellos que buscan una exclusividad absoluta, el Lopesan Serenity Bay ofrece un refugio de doscientas treinta y nueve suites premium bajo una filosofía que busca ofrecer descanso y relax a sus huéspedes, mientras que el Lopesan Splash Cove se presenta como la opción ideal para familias multigeneracionales, con una piscina de olas y amplias zonas comunes diseñadas para la interacción y el disfrute compartido.

El lujo, en Madrid, tiene nuevo reclamo

Mientras el grupo expande su huella en el Caribe, la mirada de Lopesan también se fija en el corazón de España con la esperada reapertura del Hotel Miguel Ángel en Madrid, prevista para finales de este año. Este proyecto marca el paso definitivo de la compañía hacia el segmento urbano de gran lujo. La rehabilitación planteada transformará el histórico edificio de 1977 en un nuevo icono de la hospitalidad madrileña.

Situado en el distinguido barrio de Chamberí, el establecimiento de cinco estrellas gran lujo, contará con un diseño interior de Lázaro Rosa-Violán. El concepto girará en torno a «la elegancia contemporánea y el alma madrileña», rindiendo un homenaje visual a los señoriales palacetes franceses y jardines que antaño poblaban el Paseo de la Castellana.

El hotel dispondrá de doscientas cuarenta y una habitaciones, destacando una suite presidencial de más de ciento dieciséis metros cuadrados de suntuosidad y más de mil metros cuadrados de exuberantes jardines interiores que funcionarán como un oasis frente al bullicio financiero de la metrópoli. La propuesta se completa con un vanguardista spa de trescientos treinta metros cuadrados y un lobby bar diseñado como un espectacular invernadero acristalado que promete convertirse en el punto de encuentro social por excelencia en la capital.

La sostenibilidad marca los proyectos de Gran Canaria

En Gran Canaria, el Grupo Lopesan continúa demostrando su compromiso inquebrantable con la calidad y la renovación del destino, tras haber realizado una inversión de doscientos diez millones de euros en la última década, centrada principalmente en la renovación de su portafolio y la apuesta por un modelo de sostenibilidad basado en las energías renovables. El grupo avanza actualmente en la ejecución del proyecto «Family», un nuevo complejo de novecientas cincuenta y seis habitaciones en la zona de Meloneras que incorporará un parque acuático propio, respondiendo a la demanda de un turismo familiar de alta calidad.

Además, la renovación integral del Lopesan Villa del Conde refuerza la apuesta por mantener sus activos en la vanguardia de la industria. El director general de Lopesan Hotel Group, José Alba, ha expresado su satisfacción por el reciente desbloqueo administrativo de proyectos en San Bartolomé de Tirajana que llevaban diecisiete años en espera, lo que permite al grupo encarar el futuro con una renovada esperanza de crecimiento en las islas.

Con este despliegue integral presentado en Berlín, Lopesan Hotel Group no sólo consolida su presente, sino que define los estándares de la hotelería del futuro, donde el lujo, la tecnología y el respeto por el medio ambiente caminan de la mano.