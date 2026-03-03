KPMG nombra a María Lacarra nueva socia responsable en el País Vasco

KPMG ha designado a María Lacarra como nueva socia responsable de la firma en el País Vasco, en sustitución de Cosme Carral, en un movimiento que supone un relevo generacional al frente de una de las oficinas estratégicas de la compañía en España. El nombramiento refuerza el peso del eje Norte (que abarca País Vasco, Cantabria, Navarra, Burgos y La Rioja) dentro de la estructura nacional de la firma.

Lacarra compaginará esta nueva responsabilidad con su actual cargo como Chief Operating Officer (COO) y como miembro del Comité Ejecutivo de KPMG en España. Con esta decisión, la firma apuesta por una dirección estrechamente alineada con la agenda estratégica nacional y con capacidad para reforzar la cercanía al tejido empresarial vasco.

La nueva responsable afronta esta etapa en un momento que la compañía considera clave para el territorio. «Asumir la responsabilidad de nuestro crecimiento en el País Vasco supone reforzar una pieza clave dentro de la estrategia de la firma. El dinamismo y la solidez del tejido empresarial vasco hacen de este entorno un punto estratégico para nuestro crecimiento, y nuestro objetivo es seguir fortaleciendo nuestra capacidad de acompañar a las organizaciones en sus procesos de transformación, innovación y competitividad», ha señalado Lacarra.

Por su parte, Juanjo Cano, presidente de KPMG en España, ha destacado que la elección «pone de manifiesto la voluntad de la organización de fortalecer su presencia en uno de los entornos empresariales más relevantes y asegurar que la oficina cuente con una dirección plenamente vinculada con la agenda estratégica de la firma a nivel nacional». Cano también ha subrayado la “capacidad para combinar visión global y conocimiento del entorno vasco” de la nueva responsable y ha agradecido a Cosme Carral «su dedicación ejemplar y la solidez que ha aportado a la oficina durante todos estos años».

Trayectoria ligada a la firma

María Lacarra inició su carrera profesional en 1999 en el área de Auditoría de la oficina de Bilbao, desde donde dio el salto a Madrid en 2002. Fue nombrada socia en 2014 y ha liderado auditorías de grupos del Ibex 35 y de compañías nacionales e internacionales. Además, ha desempeñado funciones como responsable de Metodología de Auditoría y del equipo de auditores especializados en tecnología.

En los últimos cinco años, como COO, ha impulsado una transformación interna orientada a la optimización de procesos, la digitalización operativa y la integración de la inteligencia artificial tanto en las operaciones internas como en los servicios prestados a clientes. Esta experiencia será ahora uno de los pilares para consolidar el crecimiento de la firma en el País Vasco y el conjunto de la zona norte.

Refuerzo estratégico en la zona norte

El relevo en la dirección territorial se enmarca en una estrategia más amplia de refuerzo de capacidades en el entorno vasco. En los últimos meses, KPMG ha incorporado a Arantxa Tapia como asesora estratégica, con el objetivo de fortalecer la competitividad, la innovación y la sostenibilidad en el tejido empresarial de la región.

Además, en 2022 la firma sumó a Kepa Satisteban como socio del área de Deal Advisory para País Vasco y la zona norte, con el propósito de potenciar los servicios relacionados con fusiones y adquisiciones, due diligence, optimización de estructuras de capital y financiación, así como la generación de valor tras las operaciones corporativas y el acompañamiento en procesos de reestructuración.

Con estos movimientos, KPMG busca consolidar su papel como aliado estratégico de las empresas vascas en un contexto marcado por la transformación digital, la innovación y la creciente competencia en los mercados nacionales e internacionales.