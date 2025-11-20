KPMG ficha a Marta Echarri para impulsar KPMG Startup Connect

KPMG ha dado un nuevo paso en su estrategia para consolidarse como actor clave dentro del ecosistema emprendedor español y ha fichado a Marta Echarri, que se incorpora a la firma como asesora externa para el impulso de KPMG Startup Connect, la nueva plataforma destinada a acompañar a startups y fundadores en todas las etapas de su crecimiento empresarial.

Un programa para acelerar el crecimiento

KPMG Startup Connect nace con el objetivo de ofrecer un apoyo integral a los emprendedores en un momento de dinamismo del sector en España. El programa, dirigido tanto a startups en fases iniciales como a compañías en expansión, proporcionará asesoramiento especializado en auditoría, consultoría, legal, fiscal y deal advisory. También prestará servicio a fondos de inversión, family offices y aceleradoras que formen parte del tejido innovador.

La firma explica que el programa se desplegará inicialmente desde Cataluña, uno de los polos de emprendimiento con mayor proyección en Europa. Al frente estará Carlos Ibáñez, socio de Auditoría de KPMG en España, encargado de coordinar el desarrollo y consolidación de esta iniciativa.

Marta Echarri y el ecosistema emprendedor

La incorporación de Marta Echarri supone un refuerzo estratégico para KPMG en la conexión directa con el ecosistema startup. Reconocida por su trayectoria en banca digital y fintech, ha ocupado cargos relevantes en empresas como JP Morgan, N26 o Western Union. Actualmente se encuentra en la fase previa del lanzamiento de su propia compañía, Kiri, un proyecto centrado en educación financiera.

Su papel dentro de KPMG Startup Connect será actuar como asesora externa y como puente entre la firma y los actores del emprendimiento en España.

La iniciativa se enmarca dentro del área de Mercados, liderada por Fernando Cuñado, lo que refuerza su orientación estratégica y su vinculación con las necesidades reales del tejido empresarial. Gracias a esta estructura, la firma pretende consolidar su papel como asesor de referencia para las startups con mayor potencial de crecimiento.

Innovación y la colaboración

Con esta nueva plataforma, KPMG en España reafirma su compromiso con la transformación digital y con el impulso del talento emprendedor. La compañía insiste en que el trabajo conjunto entre grandes corporaciones y startups es clave para dinamizar la innovación y atraer inversión, especialmente en sectores como la tecnología, la digitalización empresarial o las finanzas.

Startup Connect se suma así a las diferentes iniciativas que KPMG ha puesto en marcha para posicionarse como socio estratégico de empresas en crecimiento. Su objetivo es facilitar el acceso a servicios especializados, generar nuevas conexiones entre inversores y emprendedores, y fomentar un entorno más competitivo y colaborativo dentro del ecosistema de innovación de España.

La organización global KPMG opera actualmente en 143 países y cuenta con más de 273.000 profesionales. En España, la puesta en marcha de este programa pretende fortalecer todavía más su presencia en un segmento que gana peso año tras año y que se ha convertido en motor clave del desarrollo económico y tecnológico.