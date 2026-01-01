Antijudaísmo, israelofobia y ruina

Regresa el nacional socialismo. Son los mismos de toda la vida con caretas distintas. Sólo que ahora tienen al mando al mismo prototipo de perturbado de frenopático que imita a ese otro que acabó sus días delirando en un búnker, mientras la realidad consumía sus odios más viscerales. El gobierno más antisemita, antijudío e israelófobo de Europa, el socialista sanchista, con los socios amigos de Hamás al costado y los colegas terroristas al frente, prosigue en su cruzada contra la única democracia de Oriente Medio, alineado con las peores satrapías de la zona e impulsado por una izquierda teocrática que asume el odio a Israel como una nueva fe religiosa, sustitutiva o complementaria de su histórica aversión al capitalismo, el progreso o la libertad como ideas de desarrollo humano.

La penúltima acción de la factoría goebbelsiana de Moncloa será la puntilla al ya escaso prestigio internacional de España en el exterior y creará un considerable agujero en la economía de empresas y ciudadanos de nuestro país. Atiendan, que esto es grave. El Gobierno quiere llevar al Congreso el Real Decreto Ley sobre medidas urgentes de ayudas a Palestina y contra el (inexistente) genocidio que el antisemitismo de barra y farra ha montado y untado urbi et orbe, bajo mentiras patrocinadas y corresponsalías bien pagadas, algo anticonstitucional y que no debería siquiera debatirse. Dicho decreto, una medida totalitaria más propia del III Reich que de un gobierno democrático, introduce prohibiciones y sanciones contra Israel, sus instituciones y sus ciudadanos y las amplía a todo aquel que mantenga vínculos o comercio con el Estado judío. El Gobierno quiere que el Congreso deniegue licencias de importación y exportación de material de defensa con destino a Israel, prohibir el tránsito de combustibles hacia el mismo destino y elaborar listados de señalamiento hacia localidades israelís y a empresas que osen comerciar con productos o mercancías de origen israelí. ¿Nos suena la música? ¿Escuchan a Wagner tararearse en los cenáculos políticos y mediáticos de la hiprogresía? Han regresado.

Seamos conscientes ya de lo siguiente: estas medidas, con evidente componente israelófobo y antijudío, nos van a costar muy caras. Discriminar a barcos con mercancías o productos de Israel nos situará en la marginalidad y afecta de manera directa a ciudadanos, empresas e instituciones que deseen acordar con sus homónimas de Israel en el ejercicio legítimo de su libertad. Amén de vulnerar derechos fundamentales, el gobierno socialista sanchista abraza y sonríe a terroristas mientras arruina a empresas y trabajadores españoles. No menos de cinco artículos de la Constitución (artículos 9.3, 14, 16, 20 y 24) son profanados por dicho decreto ley que busca de nuevo desviar el foco de la corrupción y delincuencia de un gobierno hacia el activismo más violento y horrendo, el que les fabrica cortinas de humo constante y les quema las calles lo necesario para articular la siguiente estrategia de propaganda que oculte su próximo fracaso electoral.

Mientras avanzan en el señalamiento y persecución hacia todo lo judío y todo lo que suene a Israel, Irán, la teocracia asesina de ayatolás truculentos, parece tocar a su fin. Medio siglo de retroceso a una moral medieval ha acabado con la población aburrida de sumisión a una fe que sólo se sustentaba en el terror que provocaban sus proclamas yihadistas y el dinero que fluía hacia todo enemigo de Occidente, muchos de ellos, caballos de Troya insertados en democracias occidentales y parlamentarias como la española. El cambio llegará a la antigua Persia, para dolor y pena de las feministas de salón y de quienes han sido financiados por el islamismo radical durante años, que torturaban su garganta propagando las mentiras de Hamás y ahora ocultan las exigencias de democracia y libertad en las calles de Teherán, cuyo dramatismo social, combinado de crisis económica, escasez de agua y declive militar, propiciará el advenimiento de la segunda democracia en la zona, momentum geopolítico que explica el nerviosismo del PSOE y sus socios de intifada, tanto como para replicar el mismo tipo de medidas que hace casi un siglo firmó en la Reichskanzlei un tipo menudo, de rostro desencajado y ademanes grotescos.