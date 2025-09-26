Hamás felicita a los gobiernos de Sánchez y el resto de países que han plantado a Netanyahu en la ONU

El grupo terrorista de Hamás ha felicitado este viernes 26 de septiembre a los gobiernos de Sánchez y el resto de países que han plantado al primer ministro Netanyahu en la Asamblea General de la ONU. El grupo terrorista de Hamás ha afirmado que la salida de las delegaciones de las naciones árabes, musulmanas, africanas y europeas ha demostrado, a su juicio, el aislamiento de Israel como resultado de la guerra de Gaza. «Boicotear el discurso de Netanyahu es una manifestación del aislamiento de Israel y de las consecuencias de la guerra de exterminio», ha declarado el líder terrorista de Hamás Taher al-Nunu.

Los terroristas de Hamás han interpretado como un respaldo a su causa la ausencia del Gobierno de Sánchez y otros países en el discurso del primer ministro de Israel Benjamin Netanyahu.

Durante su discurso el primer ministro Benjamin Netanyahu ha criticado de forma contundente en la ONU a los cobardes líderes occidentales por reconocer de forma «insensata» el Estado de Palestina: «Es como darle a Al Qaeda un Estado a dos kilómetros de Nueva York después del 11-S».

Netanyahu ha resaltado que «quiero transmitir un mensaje a esos líderes occidentales. Israel no permitirá que nos impongan un estado terrorista. No cometeremos un suicidio nacional porque no tengan las agallas para enfrentarse a unos medios hostiles y a unas turbas antisemitas que exigen la sangre de Israel».

También ha afirmado que ésta no es sólo su postura ni la de su coalición, sino que representa la voluntad del pueblo israelí: «El año pasado, se votó en la Knéset, nuestro parlamento, si nos oponíamos o no a la imposición de un Estado palestino. ¿Adivinan cuáles fueron los resultados? De 120 miembros de nuestro parlamento, 99 votaron en contra y solo nueve a favor. Eso es más del 90%».

En este sentido, Benjamin Netanyahu ha resaltado que «no se trata de un grupo marginal. No se trata del extremismo del primer ministro, ni de su rehén de partidos extremistas de su derecha. Se trata de más del 90% de los israelíes. Mi oposición a un Estado palestino no es simplemente mi política ni la de mi gobierno. Es la política del Estado y del pueblo de Israel».

«Puede que los líderes occidentales hayan cedido ante la presión», ha resaltado Netanyahu en referencia al reconocimiento del Estado de Israel de diferentes países occidentales.