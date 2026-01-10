‘Got Talent’: horario y cómo ver el estreno de la nueva temporada (online y tv)

Arranca el mes de enero y en Mediaset España lo hacen de la mano del regreso de sus programas estrella. De esta manera, la cadena de televisión trae de vuelta a su programación la nueva edición de Got Talent. El popular programa de talentos aterrizó en la parrilla televisiva española, por primera vez, el pasado 2016. Desde entonces, año tras año y tras el enorme éxito cosechado a nivel de audiencia, se ha convertido en uno de los grandes indispensables de Telecinco. Por ello, ahora, con el inicio del 2026 y su temporada en televisión, el programa ha dejado claro que regresa y lo hace de la mano de sus conocidos miembros del jurado. Una nueva aventura televisiva que promete dejar momentos inolvidables.

Carlos Latre y Lorena Castell aterrizaron en la edición del pasado 2025 como los nuevos fichajes en la mesa del jurado. Una labor que ejecutaron con profesionalidad y donde demostraron que tienen la chispa que tanto caracteriza al jurado de este formato. Y es que, sustituir a Florentino Fernández y a Tamara Falcó no fue nada fácil, pero cumplieron su objetivo. Por ello, este 2026 la cadena ha comunicado que vuelven pisando fuerte. Paula Echevarría, Risto Mejide, Carlos Latre y Lorena Castell serán los encargados de valorar a los concursantes y sus actuaciones. Una ardua tarea para ellos, pues cada vez son más las estrellas anónimas que pisan el escenario de Got Talent.

Horario y cómo ver la nueva edición de ‘Got Talent’

Tal y como ha comunicado el equipo de Mediaset España, Got Talent regresa al prime time de Telecinco y lo hace de la mano de nuevos programas. El talent show que ha marcado por completo la historia de la televisión en España llega este sábado 10 de enero, a partir de las 22:00h (hora antes en las islas Canarias).

Asimismo, para poder ver el estreno de la temporada, tan solo será necesario poner Telecinco en la televisión. Para ello, el usuario tan solo tiene que sintonizar la cadena en el dispositivo y listo. Pero, en el caso de no disponer de ello, los seguidores del programa también pueden ver el talent show de manera online. Para poder disfrutar del programa, el usuario tan solo debe dirigirse a la página web o app de Mediaset Infinity y disfrutar del contenido de manera gratuita.

En el caso de querer ver el programa desde el móvil o tablet, tan solo será necesario descargarse la app y crearse un usuario. Muchas opciones, gratuitas, que permitirán al espectador ver el contenido de la cadena en directo. Por lo tanto, la cuenta atrás para el gran estreno de Got Talent ha comenzado. Sin lugar a duda, una edición que promete superar todo lo visto hasta ahora.