Un perro salva a una mujer de ser secuestrada en Valencia y deja el bocado que identifica a su agresor

La rápida intervención de un perro, una de las dos mascotas de una mujer, ha sido decisiva para impedir el secuestro de la chica, como se puede ver en el vídeo que ilustra esta información. El can la defendió con uñas y dientes. Y propinó un mordisco en una pierna al varón que quería llevarse a la mujer al grito de «vente conmigo». Esa acción obligó a escapar a la carrera al individuo. Aquella mordedura en la pierna ha sido uno de los indicios que han servido a la Guardia Civil para identificarle y detenerle meses después de aquel suceso, ocurrido en octubre del pasado año 2025 en Poliñá de Júcar, en la comarca de la Ribera Baja, en la provincia de Valencia. El detenido es un ciudadano de origen ucraniano. Además, han sido también capturados sus tres cómplices, todos españoles y vecinos de Algemesí, también en Valencia.

En el vídeo que ilustra esta información se puede ver como un individuo, que oculta su rostro con una gorra y que viste de negro aparece en plena noche en una acera vacía de Poliñá de Júcar. Con paso firme, se dirige hacia una de las viviendas de planta baja de esa misma manzana. Cuando ha recorrido, prácticamente, la mitad del camino, gira la cabeza. Otros dos individuos doblan en ese momento la esquina.

El intruso llega a la vivienda, mira hacia donde están los otros hombres y llama a la puerta. Le abre una mujer, que se ve sorprendida porque el hombre la empuja hacia el interior.

Mientras tanto, fuera, son tres los hombres que se dirigen hacia la vivienda. Pero se quedan a mitad de camino. Dudan. Y regresan sobre sus pasos a la carrera para perderse tras la esquina. El intruso intenta salir de la vivienda, mientras intenta desembarazarse de alguien que le sujeta la pierna. Finalmente, huye a la carrera. Y es entonces cuando aparecen la mujer y sus dos perros. Uno de ellos, la ha salvado de resultar secuestrada.

Según el relato de la Guardia Civil, cuya área de investigación en Sueca (Valencia) ha dirigido la investigación, el hombre necesitó asistencia sanitaria debido a lesiones en labios, brazos y codo. Además, gracias a un policía local, que salió a la calle tras escuchar los gritos de la víctima, se pudo conocer la matrícula del vehículo en que huyeron los presuntos autores.

El coche pertenecía a una empresa de alquiler. Su arrendatario era un vecino de Algemesí. El automóvil apareció más tarde calcinado y sin placas en otro localidad, Benicull de Xúquer. El arrendatario denunció el robo del coche. Pero, su declaración no cuadró a los agentes que, finalmente, averiguaron que había alquilado para su sobrino, quien carecía de carnet de conducir, a cambio de 50 euros. Y que fue ese sobrino quien le aseguró que le habían sustraído el vehículo. Siempre según el relato del Instituto Armado. Finalmente, los agentes hallaron la vestimenta del citado sobrino. Coincidía con la de uno de los supuestos autores, que aparecían en las cámaras de seguridad.

Entre noviembre y diciembre de 2025, la Guardia Civil detuvo a tres jóvenes de 20 y 21 años por su presunta relación con los hechos. Al primero, sobrino del hombre que alquiló el coche, se le atribuyen los presuntos delitos de organización delictiva, secuestro, daños en vehículo, falsificación documental y contra la seguridad vial. A los otros dos, los de organización delictiva, secuestro y daños en vehículo.

Siguiendo con la investigación, y tras varias gestiones en centros de salud, el personal sanitario de uno de esos centro, ubicado en Valencia, recordó haber haber tratado a un hombre con acento del este de una mordedura en una de sus piernas. Los agentes, tras un enorme cribado de ciudadanos del este asignados a ese centro y de edades comprendidas entre los 30 y los 45 años, lograron que la víctima reconociera sin dudas a su atacante. Finalmente, el sospechoso, un ucraniano de 40 años y vecino de Valencia fue detenido por los supuestos delitos de organización delictiva, secuestro y daños en vehículo.

Los agentes barajan la hipótesis que los tres sospechosos de Algemesí conocían a la pareja de la víctima, que era de esa misma localidad, y eran también conocedores de su alto nivel de vida, por lo que supuestamente contrataron al cuarto detenido para que ejecutase la acción a cambio de una cantidad de dinero.