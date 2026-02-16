El momento en el que intentan secuestrar a una niña y le rompen una pierna en un supermercado de Bérgamo

La Policía Estatal de Bérgamo (Italia) ha detenido a un sintecho rumano por intentar secuestrar a una niña de 1 año y medio a las puertas de un supermercado. Los hechos ocurrieron el sábado pasado, 14 de febrero, y quedaron grabados por las cámaras de seguridad del establecimiento.

Como se aprecia en las imágenes que acompañan a estas líneas, el hombre se cruzó con la mujer y su hija y agarró a la menor para intentar llevársela. Durante el forcejeo, le llegó a romper el fémur. La mujer se resistió con fuerza, el padre golpeó al hombre y varios testigos intervinieron para evitar el secuestro.

Finalmente, el progenitor inmovilizó al agresor y le tiró al suelo con ayuda del personal de seguridad. Allí permaneció hasta que llegó la Policía.

Tras lo ocurrido, los padres han declarado ante las autoridades que, en un principio, no se percataron «de la gravedad de la situación». «Más que un secuestro, pensamos que quería hacerle daño. Estamos muy conmocionados», han indicado al respecto.

La niña fue trasladada al hospital y, una vez se le practicaron las pruebas pertinentes y se le escayoló la pierna, recibió el alta. «Puedo decir que he tenido suerte a pesar de todo. La niña está bien», ha explicado el padre en declaraciones recogidas por el Corriere della Sera.

Según ha publicado el citado medio, el hombre -un sintecho de origen rumano- no tiene antecedentes penales ni parece tener una enfermedad mental. En el momento de la detención, sólo llevaba consigo el pasaporte y cinco euros.