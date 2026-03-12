Moreno cree que Montero no dejará el Congreso porque su «billete» a las andaluzas será de «ida y vuelta»

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha apuntado este jueves que el PSOE-A tiene tan «poca confianza» en sus opciones de cara a las próximas elecciones autonómicas, previstas en junio, que «el billete» de su secretaria general y candidata a la Junta, María Jesús Montero, puede ser «de ida y vuelta», sin que renuncie a su escaño en el Congreso de los Diputados.

En la sesión de control al Gobierno andaluz en el Pleno del Parlamento, Moreno ha indicado que algunas fuentes deslizan que la vicepresidenta primera del Gobierno mantendría su acta como diputada aun presentándose a las elecciones, lo que evidencia las escasas opciones de victoria que barajan en el PSOE-A. «Si tuvieran confianza, hace tiempo que la vicepresidenta habría dejado de ser vicepresidenta para estar preocupada aquí, en la tierra, con los andaluces», ha argumentado Moreno.

El dirigente popular ha reprochado a la portavoz socialista en la Cámara andaluza, María Márquez, la «enorme desesperación» mostrada por su grupo «a medida que van pasando las semanas y se van dando cuenta de que no consiguen conectar con la ciudadanía de Andalucía». ¿El motivo? «Son una delegación del sanchismo» en la comunidad, ha rematado.

Agotar la legislatura

Moreno también ha defendido su decisión de agotar la legislatura y no haberse dejado llevar por la «tentación» de «apretar el botón» de las elecciones aprovechando la «debilidad» del PSOE-A cuando aún no había designado candidato. «Si las legislaturas son de cuatro años, se cumplen los cuatro años. Hemos pensado primero en los andaluces», ha sentenciado.

El presidente de la Junta ha recalcado que su Gobierno ha preferido centrarse en «cumplir con la palabra y dar estabilidad» antes que caer en el «oportunismo» político. En este sentido, ha sostenido que su Ejecutivo sigue impulsando reformas y que aún necesita tiempo para culminar compromisos legislativos y proyectos iniciados durante el mandato.

Moreno ha contrapuesto esta actitud con la de los grupos de la oposición, a los que ha acusado de afrontar la recta final de la legislatura como un «tiempo basura» en el que apenas aportan propuestas más allá de repetir el «argumentario» de Ferraz.

El popular también ha cargado contra Vox por su actitud en Extremadura, donde el PP fue la fuerza más votada pero no logró la mayoría absoluta. Moreno ha reprochado a los de Santiago Abascal que estén «bloqueando» la investidura de María Guardiola. «Gestionar bien no es salir corriendo de los gobiernos. Gestionar bien es desgastarse uno para no desgastar a los ciudadanos», ha subrayado.

Por su parte, el líder andaluz de Vox, Manuel Gavira, ha reprochado al presidente de la Junta que dijera en su día que «Vox da más miedo que Bildu», y ha acusado al PP de querer «dinamitar cualquier puente de entendimiento» con su formación. «Parece que se sienten más cómodos con otro tipo de socios», ha insinuado.

La guerra de Irán

Por último, Moreno ha criticado lo que considera «demagogia y mentiras de la izquierda» en relación con la guerra en Irán. En su intercambio con la portavoz de Por Andalucía, Inmaculada Nieto, ha rechazado que el PP apoye el conflicto y ha insistido en que «nadie está a favor de la guerra».

«Ahora vienen con el no a la guerra. ¿Quién ha dicho sí a la guerra? Nadie. Estoy de acuerdo con que en las pancartas pongan no a la guerra, pero que pongan debajo no a la demagogia», ha añadido, acusando a la izquierda de «arañar» votos recuperando consignas del pasado.

Tras un nuevo rifirrafe con la portavoz socialista por este asunto, Moreno ha lamentado que «la consigna de los 700 asesores» de Sánchez, «pagados por todos los españoles», sea ahora «tirar del no a la guerra».

Por su parte, Nieto ha acusado a Moreno de «agachar la cabeza con el matón de patio, Donald Trump», y ha recordado lo ocurrido el 11 de marzo de 2004: «El PP mintió entonces y sigue mintiendo ahora».

El presidente de la Junta también ha advertido sobre las consecuencias que podrían tener las insinuaciones sobre el futuro de las bases militares de Rota (Cádiz) y Morón (Sevilla), de las que dependen en torno al 60% de las economías locales. «Nuestra posición es clara: no a la guerra, pero tampoco a la demagogia», ha zanjado.