Montero tira la toalla en su intento por convencer a Sánchez de unir elecciones generales y andaluzas

La vicepresidenta del Gobierno y candidata del PSOE a las elecciones en Andalucía, María Jesús Montero, descarta ya la posibilidad de que el presidente, Pedro Sánchez, se avenga a hacer coincidir los comicios en Andalucía con las generales. Según fuentes socialistas, Montero ha tirado la toalla y asume que tendrá que ir a las elecciones andaluzas en solitario.

Fuentes del PSOE aseguran que la vicepresidenta del Gobierno y número dos del PSOE, en tanto que vicesecretaria general del partido, ha hecho «toda la presión que estaba en su mano» para tratar de convencer a Sánchez de que hacer coincidir las elecciones andaluzas con las generales movería más la participación del votante del PSOE. Pero sus esfuerzos han caído en saco roto, porque Sánchez tiene otros planes.

A estas alturas, sin embargo, desde el entorno del presidente y de la propia Montero aseguran que «no hay nada que hacer» y que Sánchez está decidido a esperar a ver el resultado de las urnas en Andalucía para decidir si mantiene o no su promesa de seguir hasta 2027 o convocar elecciones a finales de 2026.

Fuentes del PSOE andaluz, próximas a Montero, señalan que todavía «no hay nada escrito», pero que «un mal resultado en Andalucía de la vicepresidenta y número 2 del partido» no es ni se entendería «igual que un mal resultado en Extremadura o en Aragón». Pero parece que la decisión del presidente del Gobierno es inamovible.

Otro de los argumentos esgrimidos por los cercanos a Montero se refiere a la negociación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE). Entienden que la marcha de la ministra de Hacienda podría retrasar la negociación de los PGE, pero otras fuentes gubernamentales apuntan que las cuentas públicas están ya diseñadas y preparadas para la negociación en cuanto el resto de formaciones políticas «se quieran sentar a hablar».

En el Ejecutivo hay quienes, incluso, opinan que si «se libera a Montero de la negociación de los PGE, tanto mejor para ella, que puede centrarse en la campaña andaluza con más margen de tiempo y mayor libertad». Estas fuentes entienden que, si bien el presidente del Gobierno está muy interesado ahora en sacar adelante los presupuestos lo antes posible, después de haberlos prorrogado hasta en 3 ejercicios, no parece que se vayan a abordar hasta haber plasmado la financiación autonómica en un texto legal y que eso nos situaría casi a las puertas del verano.