Los críticos de Sánchez confían que una «rebelión de alcaldes» fuerce el adelanto electoral tras las andaluzas

Una parte del sector crítico que todavía se mueve, aunque con mucha discreción, dentro del PSOE confía en que, tras los batacazos electorales que se avecinan en Aragón, Castilla y León y Andalucía, después del registrado ya en Extremadura, se levante una «rebelión de alcaldes» dentro del partido que fuerce a Pedro Sánchez a adelantar las elecciones generales.

Los movimientos que se están produciendo con cautela y sigilo dentro del PSOE conducen a cargos medios del partido que tienen poco más de un año para afrontar sus respectivos comicios municipales, además de las correspondientes citas autonómicas.

Los críticos consultados dan por hecho que, en las próximas carreras electorales de Aragón, Castilla y León e incluso Andalucía, el PSOE se va a ir desangrando y que los sucesivos resultados obtenidos por la formación del puño y la rosa van a ser tan catastróficos que los propios alcaldes del PSOE serán los que alzarán la voz pidiendo elecciones generales anticipadas, en un intento por «salvar los muebles» en sus respectivos municipios.

Dentro del PSOE existe, según las fuentes consultadas, el temor a expresar el descontento generalizado por la línea que está marcando el Gobierno de Pedro Sánchez, considerada, en buena medida, fuente de sus desdichas y del desapego electoral de quienes fueron votantes del PSOE.

Los alcaldes no quieren «pagar el pato», según estas mismas fuentes, pero están esperando el momento oportuno, ya sin contiendas electorales en el horizonte, para expresarlo y tratar de alzar la voz en el partido para mostrarse favorables a un adelanto electoral de las elecciones generales, aunque son conscientes de que la última palabra la tiene el presidente del Gobierno.

«Lo vivimos con Zapatero»

Algunos de los críticos con más rodaje dentro del partido aseguran que «esto ya lo vivimos en la etapa final de José Luis Rodríguez Zapatero, pero con una diferencia: entonces cualquiera podía expresar su malestar sin temor a represalias. Por desgracia, eso no ocurre ahora.»

Los consultados aseguran que si el PSOE se mantiene en esta tendencia a la baja y Sánchez no reacciona a tiempo y se empeña en mantener las elecciones generales en 2027, después de celebrados los comicios municipales y autonómicos, puede encontrarse con «que los alcaldes le rehúyan y no quieran que asome por sus respectivos municipios en campaña electoral».

Los debates, por ahora, se celebran de forma discreta, incluso a través de videoconferencias, evitando las sedes socialistas, para no despertar sospechas. Algunos de los que se están moviendo en las sombras desde una posición crítica prefieren esperar hasta el mes de junio, cuando ya se hayan celebrado las elecciones andaluzas, para no ser tildados de traidores o de estar yendo contra los intereses del PSOE.