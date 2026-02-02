Pedro Sánchez se convierte este jueves en el tercer presidente de la democracia con más días en el cargo

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se convertirá este jueves en el tercer jefe del Ejecutivo con más días en el cargo al superar los 2.804 días de mandato de José Luis Rodríguez Zapatero. Además, en tres meses rebasará también a José María Aznar, que ocupó la Presidencia durante 2.904 días, situándose así únicamente por detrás de Felipe González, el presidente más longevo de la democracia, cuyo mandato fue de 4.903 días.

Será este 5 de febrero cuando Sánchez llegue a los 2.805 días en el Palacio de La Moncloa, uno más de los que estuvo el ex presidente Zapatero, cuyo mandato se extendió desde el 17 de abril de 2004 hasta el 21 de diciembre de 2011.

Pedro Sánchez accedió a la Presidencia del Gobierno el 2 de junio de 2018, tras la moción de censura contra Mariano Rajoy, y desde entonces ha encadenado distintos mandatos, convirtiéndose en uno de los dirigentes con mayor continuidad en el poder desde la recuperación de la democracia.

El objetivo de Sánchez es 2027

El jefe del Ejecutivo viene reiterando que su intención es agotar la legislatura y celebrar las próximas elecciones generales cuando corresponde, en 2027. Así lo volvió a subrayar el pasado mes de diciembre, al hacer balance político de 2025, un año marcado por casos de corrupción y denuncias de acoso sexual que afectaron al PSOE.

Pese a las dificultades parlamentarias, la fragmentación del Congreso y los problemas para aprobar nuevas iniciativas legislativas o unos nuevos Presupuestos Generales del Estado, Sánchez insiste en que no adelantará los comicios, en contra de las reiteradas peticiones del PP y de su líder, Alberto Núñez Feijóo.

Para seguir contando con el apoyo de sus socios y cumplir con su objetivo, el presidente ha iniciado este 2026 con una serie de gestos políticos. Entre ellos destaca el acuerdo con Podemos para la regularización de inmigrantes, que deja abierta la puerta a que la formación morada respalde la delegación de competencias en migración a Cataluña, una exigencia de Junts.

Aunque en el Gobierno asumen que la interlocución con el partido de Carles Puigdemont está «rota», no renuncian a su apoyo. En esa línea se enmarca que en el primer pleno del periodo de sesiones, la próxima semana, se debata una propuesta de Junts para endurecer el castigo a la multirreincidencia.

Rebasar a Aznar

En poco más de tres meses, Sánchez superaría también a quien hasta ahora es el segundo presidente del Gobierno con mandato más largo, José María Aznar, que desempeñó esa responsabilidad durante 2.904 días, desde el 5 de mayo de 1996 al 16 de abril de 2004.

Por otro lado, los dos primeros jefes de Gobierno en esta etapa democrática, Adolfo Suárez y Leopoldo Calvo Sotelo, son los que menos han permanecido en ese puesto.

Suárez fue nombrado por el Rey Juan Carlos presidente del Gobierno y juró el cargo el 5 de julio de 1976, que lo revalidó tras las primeras elecciones en las que, el 15 de junio de 1977, se decidió la composición de las Cortes que alumbrarían la Constitución de 1978. Continuó como presidente tras las elecciones generales de 1979, pero a mitad de mandato dimitió, y el 25 de febrero de 1981 dejaba esa responsabilidad sumando en total 1.697 días.

Su sustituto fue Leopoldo Calvo Sotelo, que tras una sesión de investidura interrumpida por el intento de golpe de Estado del 23F, juró como presidente del Gobierno el 26 de febrero.

Calvo Sotelo estuvo al frente del Ejecutivo hasta el 1 de diciembre de 1982, y con 644 días, es quien ha desempeñado hasta ahora esa responsabilidad durante el periodo más breve desde la recuperación de la democracia.