Hoy, 23 de febrero de 2026, la provincia de Bilbao se presenta con intervalos de nubes altas y, durante la madrugada, algunas brumas y nieblas que pueden hacer acto de presencia. Las temperaturas experimentarán ligeros aumentos y los vientos serán flojos, predominando la componente este en el litoral. Aquí tienes la previsión del tiempo en Bilbao hoy, en los núcleos más importantes.

Así estará el tiempo en Bilbao hoy

Bilbao: cielo gris con sol tímido y ambiente cálido

El cielo de Bilbao se despereza lento esta mañana, luciendo un manto gris que promete un día sin lluvias. Con temperaturas que rondan los 5 grados al amanecer, la sensación térmica se mantendrá fresca, aunque el sol, como un tímido invitado, comenzará a asomarse a partir de las 07:58. A medida que avanza la jornada, el termómetro alcanzará los 22 grados, ofreciendo un respiro cálido en la tarde, mientras el viento sopla suavemente desde el este a unos 5 km/h.

Ya por la tarde, el cielo seguirá cubierto, pero la probabilidad de chubascos es mínima, lo que permitirá disfrutar de un ambiente más ligero. La humedad, que oscilará entre un 55% y un 100%, puede hacer que el aire se sienta algo cargado, especialmente en las horas más cálidas. Con la puesta del sol a las 18:52, los bilbaínos podrán aprovechar unas horas de luz para disfrutar de un paseo, sintiendo cómo la temperatura se mantiene agradable hasta caer la noche.

Nubes grises y viento fresco en Baracaldo

Las nubes grises se ciernen sobre Baracaldo, presagiando un día de inestabilidad que alterará la rutina habitual. La mañana comienza con un cielo cubierto, donde la temperatura se sitúa en unos frescos 6 grados, mientras el viento sopla suavemente desde el este a 5 km/h, creando una sensación de frescura que invita a abrigarse.

A medida que avanza la jornada, se espera un ligero ascenso en la temperatura, alcanzando los 20 grados por la tarde. Sin embargo, la humedad relativa puede llegar al 100%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más intensa. Con ráfagas de viento que podrían superar los 30 km/h, es recomendable llevar paraguas y estar preparado para cualquier eventualidad.

Guecho: día soleado y agradable para disfrutar

El día amanece en Guecho con un cielo completamente despejado, lo que promete una jornada agradable. La temperatura mínima se sitúa en 6°C, pero la sensación térmica será más fresca, alcanzando los 6°C. A medida que avanza la mañana, el termómetro subirá hasta los 8°C, con una brisa suave del sureste a 5 km/h, creando un ambiente cómodo. La humedad relativa se mantendrá en un 65%, lo que evitará que el ambiente se sienta pesado.

Por la tarde, el cielo seguirá despejado y la temperatura máxima alcanzará los 17°C, brindando un clima cálido y agradable. Con 10 horas de luz, desde la salida del sol a las 07:58 hasta su puesta a las 18:52, será un día ideal para disfrutar al aire libre. No se espera lluvia en ningún momento, lo que permitirá que los planes se desarrollen sin contratiempos.

Santurce: cielo despejado y brisa suave

El tiempo se presenta estable, con un cielo mayormente despejado y temperaturas que oscilarán entre los 5 y 19 grados. La brisa del sureste soplará suavemente, creando un ambiente agradable durante la mañana y la tarde, sin probabilidades de lluvia que puedan interrumpir las actividades al aire libre.

Es un día ideal para pasear y disfrutar de un café en alguna terraza, aprovechando la tranquilidad que ofrece el entorno. Las condiciones son perfectas para realizar actividades diarias sin preocupaciones, así que no dudes en salir y disfrutar de lo que la jornada tiene para ofrecer.

Cielos nublados y tarde soleada en Basauri

La mañana en Basauri se presenta con cielos mayormente nublados, creando un ambiente fresco con temperaturas que rondan los 5 grados. A medida que avanza el día, se espera que el tiempo mejore ligeramente, alcanzando una máxima de 22 grados por la tarde, lo que permitirá disfrutar de un ambiente más cálido. Es recomendable llevar una chaqueta ligera por la mañana y aprovechar el sol en las horas centrales del día, ideal para dar un paseo o disfrutar de un café al aire libre.