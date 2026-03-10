Todo sobre Miguel Ángel Llamas: edad, de dónde es, trayectoria, estudios y partido político

Las elecciones autonómicas de Castilla y León de este domingo 15 de marzo se presentan como un momento clave para definir el rumbo político de la comunidad en los próximos años. Entre los candidatos que buscan liderar la Junta destaca Miguel Ángel Llamas, representante de Podemos, quien ha centrado su campaña en denunciar la corrupción estructural, mejorar los servicios públicos y ofrecer alternativas sociales y económicas frente a los partidos tradicionales.

Edad y dónde nació

Miguel Ángel Llamas tiene 38 años y nació en Zamora en 1986. Cuando era niño, se mudó con su familia a Salamanca, donde pasó gran parte de su vida, aunque actualmente reside en Zamora.

Partido político

Llamas es un político vinculado a Podemos, la formación de izquierdas española surgida en 2014. En el ámbito autonómico lidera Podemos en Castilla y León y concurre con la coalición Podemos‑Alianza Verde en las elecciones autonómicas. Se presenta como candidato a la Presidencia de la Junta de Castilla y León y ha sido una voz destacada de su formación en esta comunidad.

Trayectoria y CV

Miguel Ángel Llamas combina su carrera académica con su actividad política:

Ha ejercido como abogado, principalmente en casos colectivos y defendiendo a particulares frente a abusos bancarios y litigios de consumo.

Ha sido asesor jurídico en las Cortes de Castilla y León y en el Congreso de los Diputados.

En la actualidad trabaja como profesor de Derecho administrativo en la Universidad Complutense de Madrid, donde imparte clases en esta materia.

Participa activamente en la política de izquierdas: fue secretario estatal de Programa de Podemos y desde hace tiempo está implicado en la organización y liderazgo de Podemos en Castilla y León.

En su actividad política más reciente ha denunciado la «corrupción estructural» en la comunidad y propone cambios sociales profundos.

Además de su carrera profesional y académica, Llamas ha colaborado con organizaciones de consumidores, ha participado en movimientos sociales y ha escrito artículos jurídicos.

Qué estudios tiene y a qué se dedica

En el plano académico, Llamas es licenciado en Derecho y en Ciencias Políticas y de la Administración por la Universidad de Salamanca y realizó dos másteres especializados. Además, se doctoró en Derecho, y su tesis fue galardonada con el VII Premio Internacional de Investigación Instituto García Oviedo en 2021.

Antes de dedicarse plenamente a la política, ejerció durante varios años como abogado especializado en litigios colectivos y temas de consumo. Actualmente, su profesión principal es la docencia universitaria como profesor de Derecho administrativo, al mismo tiempo que desempeña su labor política de liderazgo en Podemos y candidato en elecciones autonómicas.