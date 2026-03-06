Resultados de las últimas elecciones en Castilla y León: quién ganó y cuándo fueron

Las últimas elecciones autonómicas celebradas en Castilla y León tuvieron lugar el domingo 13 de febrero de 2022. En esos comicios se eligieron 81 procuradores para las Cortes de Castilla y León, el parlamento regional que legisla y nombra al presidente de la Junta.

Aquella cita electoral fue la primera vez que en la comunidad se convocó elecciones anticipadas fuera del calendario habitual. El presidente autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, disolvió las Cortes y adelantó los comicios como herramienta política para buscar una nueva mayoría parlamentaria.

¿Quién ganó?

En aquellas elecciones, el Partido Popular fue la fuerza más votada con un 31,4% de los votos, seguido por el PSOE, que obtuvo un 30,02%. Vox se situó como tercera fuerza política con un 17,64% de los votos, protagonizando una fuerte subida respecto a 2019: pasó de un solo asiento a sumar 13 escaños, es decir, 12 más que en la anterior legislatura.

Otras fuerzas como Unidas Podemos, Soria ¡Ya!, Unión del Pueblo Leonés (UPL) o Ciudadanos también lograron representación, configurando un Parlamento fragmentado. Tras las elecciones, el PP necesitó el apoyo de Vox para la investidura, lo que dio lugar al primer gobierno de coalición entre ambas formaciones en Castilla y León.

Escaños necesarios para la mayoría

Actualmente, el parlamento autonómico está compuesto por 82 procuradores (diputados regionales). Con este número total de representantes, la mayoría absoluta se sitúa en 42 escaños, es decir, la mitad más uno de la cámara.

Alcanzar esa cifra permite a un partido político gobernar en solitario, aprobar leyes y sacar adelante iniciativas parlamentarias sin depender de pactos con otras formaciones políticas.

Hasta hace poco, las Cortes contaban con 81 procuradores, por lo que la mayoría absoluta estaba fijada en 41 escaños. Sin embargo, un cambio demográfico en la provincia de Segovia provocó una modificación en la distribución de representantes, lo que elevó el número total de diputados autonómicos a 82. Como consecuencia, el umbral para gobernar en solitario pasó de 41 a 42 escaños.

Los 82 procuradores de las Cortes se distribuyen entre las nueve provincias de la comunidad autónoma según su población. El reparto actual es el siguiente:

Valladolid : 15 escaños

: 15 escaños León : 13 escaños

: 13 escaños Burgos : 11 escaños

: 11 escaños Salamanca : 10 escaños

: 10 escaños Ávila : 7 escaños

: 7 escaños Palencia : 7 escaños

: 7 escaños Segovia : 7 escaños

: 7 escaños Zamora : 7 escaños

: 7 escaños Soria: 5 escaños

Este sistema combina un número mínimo de escaños por provincia con una asignación adicional en función de la población.