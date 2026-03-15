De cuánto es el sueldo de un empleado de Mercadona en 2026 y hasta cuánto puede llegar

Cada vez que Mercadona presenta resultados, muchos son los que se preguntan cuánto cobra realmente de sueldo quienes trabajan en sus tiendas. Esta misma semana que hoy acabamos, Juan Roig compareció para explicar las cuentas de 2025 y lo cierto es que los resultados son del todo destacados. La empresa facturó 41.900 millones de euros, un 8 % más que el año anterior, y obtuvo 1.729 millones de beneficio.

Pero más allá de los millones, lo que llamó la atención fue otro dato y es que la plantilla ya supera las 115.000 personas entre España y Portugal. Y cuando una compañía crece así, el foco inevitablemente se pone en el sueldo que cobran todos esos trabajadores de Mercadona. Y podemos decir, que para 2026 la cadena valenciane ha confirmado que mantiene el poder adquisitivo de sus trabajadores ya que aplica una subida ligada al IPC que eleva el incremento total al 8,5 %. Eso afecta directamente a la nómina mensual, aunque la cifra final depende mucho de la antigüedad, es decir, de los años que se lleve en la empresa.

Cuál es el sueldo de un trabajador de Mercadona

Si estás planteandote trabajar en Mercadona, o simplemente tienes curiosidad, debes saber que un empleado que entra a trabajar para este supermercado no empieza cobrando el salario mínimo. Según los datos oficiales de la empresa, el sueldo bruto mensual para quienes llevan menos de un año es de 1.734,23 euros. En la práctica, eso se traduce en unos 1.461,44 euros netos al mes si hablamos de 12 mensualidades. No es la cifra más alta del sector, pero sí está por encima de la media de la distribución.

Cómo sube el salario con el tiempo

Aquí es donde el sueldo empieza a notarse más ya que a medida que cumplimos años en la empresa podemos alcanzar sueldos más elevados. De este modo, a los dos años el salario bruto mensual pasa a 1.904,54 euros. En neto, la cifra ronda los 1.552,20 euros al mes. En el tercer año, el bruto asciende a 2.114,04 euros mensuales. Eso deja una nómina neta aproximada de 1.693,56 euros.

Y cuando se alcanzan cuatro años dentro de la compañía, el salario base se sitúa en 2.346,59 euros brutos al mes. En términos netos, hablamos de unos 1.845,83 euros en 12 pagas. La empresa subraya que, en ese tramo, el salario base está un 65 % por encima del Salario Mínimo Interprofesional en España.

La parte que no se ve en la nómina mensual

El sueldo base de un trabajador de Mercadona es sólo una parte de la retribución. La otra pieza clave son las primas por objetivos. De este modo, desde el primer año hasta el cuarto, los trabajadores reciben una mensualidad extra ligada a resultados. A partir del quinto año, esa prima se convierte en dos mensualidades.

En 2025, Mercadona repartió 500 millones de euros en primas ordinarias y, además, aprobó un bono extraordinario equivalente a un sueldo mensual adicional, lo que supuso 280 millones más. Y para 2026, el fondo destinado a primas aumenta hasta 780 millones de euros en tres pagos para empleados con más de cuatro años de antigüedad. Esto significa que el ingreso anual real puede superar con claridad lo que marca el salario base mensual.

El caso de los gerentes tipo A

Juan Roig también puso cifras sobre los gerentes tipo A, aquellos con más de cuatro años en la empresa. Según explicó, su salario es de 2.200 euros netos al mes, multiplicado por 12 pagas, con las pagas extraordinarias prorrateadas y descontados impuestos. A eso hay que añadir la parte variable correspondiente. Es una categoría concreta, pero sirve para entender cómo evoluciona la retribución a medida que se consolida la carrera dentro de la compañía.

Más plantilla y más vacaciones

El crecimiento de Mercadona no sólo se refleja en las cuentas. En 2025 incorporó 5.000 nuevos trabajadores, elevando el total por encima de 115.000. Además, la empresa añadió una semana extra de vacaciones. Según explicó la dirección, la plantilla prefirió ampliar el descanso anual antes que reducir horas diarias de trabajo. Son medidas que forman parte del modelo de recursos humanos que la compañía defiende como diferencial dentro del sector.

Entonces, cuánto puede llegar a cobrar un empleado

En definitiva, si se suman salario base, primas por objetivos y posibles bonos extraordinarios, un trabajador con más de cuatro años en Mercadona puede alcanzar un sueldo por encima de los 2.000 euros netos mensuales en términos efectivos cuando se distribuye la retribución anual.

La cifra exacta depende del puesto, la antigüedad y los resultados del ejercicio. Pero lo que muestran los datos es que el sueldo no se queda en la tabla base. Y en 2026, con una subida del 8,5 % y un incremento del volumen destinado a primas, la retribución total puede crecer de forma apreciable respecto a ejercicios anteriores. Y ahí está la clave. No es sólo lo que se cobra al entrar. Es cuánto puede aumentar con el paso de los años dentro de la empresa.