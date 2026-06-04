La Comisión Europea ha abierto un procedimiento de infracción a España y a otros Estados miembro por no haber establecido en sus legislaciones nacionales el régimen de sanciones acordado.

El plan es aplicable a los proveedores de combustible, aerolíneas y aeropuertos que incumplan la directiva europea ‘ReFuelEU Aviation’ para impulsar los combustibles sostenibles en la aviación.

Según Bruselas, los Estados miembro tenían la obligación legal de detallar y aplicar este sistema de sanciones antes del 31 de diciembre de 2024. A pesar de los «reiterados llamamientos» de la Comisión durante el último año y medio, los países no han presentado dicha información.

España en el expediente

Ante el incumplimiento el Ejecutivo comunitario ha abierto procedimientos de infracción enviando cartas de emplazamiento a un total de 13 países.

Entre ellos España, Alemania, Bélgica o Portugal, tras constatar que ninguno de ellos ha cumplido con la obligación de remitir sus planes nacionales de control y penalizaciones.

«En virtud de ‘ReFuelEU Aviation’, los Estados miembro deben establecer normas sobre sanciones para los proveedores de combustible de aviación, los operadores de aeronaves y los organismos gestores de aeropuertos de la UE en caso de incumplimiento, y adoptar las medidas necesarias para garantizar su plena aplicación», ha explicado la Comisión en un comunicado sobre la directiva.

Plazo de dos meses para responder

A partir de este momento, los 13 países tienen un plazo de dos meses para responder al requerimiento de Bruselas y subsanar estas deficiencias. En caso de no ofrecer una respuesta satisfactoria, la Comisión Europea podrá elevar el proceso al siguiente nivel mediante la emisión de un dictamen motivado, paso previo a la denuncia ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE).