Ibiza se blinda con cámaras fijas en el puerto y móviles en la isla para controlar la entrada de coches que pueden circular entre el pasado lunes 1 de junio y hasta el 30 de septiembre.

Hay que recordar que circular sin autorización es castigado con multas que van de 1.000 a 10.000 euros o hasta 30.000 en caso de reincidencia, y este año con el agravante de que, desde el primer día de aplicación de la ley que regula la entrada y circulación de vehículos por Ibiza, están siendo multados todos los que infrinjan la normativa.

El Consell de Ibiza que lidera Vicent Marí cuenta actualmente con dos cámaras de lectura de matrículas instaladas en el puerto de Ibiza, que permiten verificar los vehículos que acceden a la isla y comprobar que disponen de la correspondiente autorización.

Pero su número se va a disparar con nuevas cámaras de lectura de matrículas que saldrán próximamente a licitación y concurso, que permitirán ampliar la capacidad de control a los principales puntos de tráfico de la isla.

Este sistema se complementa con el uso de cámaras móviles, que se podrán ubicar de forma puntual en zonas con una mayor afluencia de vehículos y saturación de tráfico.

Además, el Consell trabaja con los diferentes ayuntamientos de la isla para integrar en los dispositivos de control las cámaras de lectura de matrículas ya existentes. Entre ellas, las instaladas por el Ayuntamiento de Sant Josep en el entorno del aeropuerto, que contribuirán a reforzar la vigilancia y la verificación del cumplimiento de la normativa.

Esta actuación forma parte del despliegue de la Ley de regulación de vehículos en Ibiza que desde el 1 de junio limita la entrada y circulación de vehículos en la isla con el objetivo de reducir la presión sobre la red viaria, mejorar la movilidad y avanzar hacia un modelo de transporte más sostenible y compatible con la capacidad de carga de Ibiza.

Todos los que lleguen a la isla sin billete de ida y vuelta a bordo de un coche matriculado fuera de la isla tendrán que realizar la acreditación a través del portal ibizacircular.es.

No hará falta que lo hagan los que tengan billete de ida y vuelta, ya que en este caso será la naviera la que tramitará la autorización para su estancia, siempre que exista cupo disponible para las fechas solicitadas. Para este segundo año de limitación de tráfico rodado, las autorizaciones diarias bajan de las 20.168 del verano pasado a 17.668 (2.500 plazas menos).