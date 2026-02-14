Un idílico pueblo de Ibiza despliega una red de cámaras para cazar vertidos ilegales y residuos de obra

Un idílico pueblo de Ibiza despliega una red de cámaras móviles para cazar vertidos ilegales y residuos de obra y combatir las conductas incívicas que deterioran el entorno y afectan la convivencia.

«Las cámaras no son fijas: se moverán periódicamente según los puntos donde detectemos vertidos irregulares o comportamientos que vulneren las normas de convivencia», asegura Felicia Bocú, concejala de Medio Ambiente, Sostenibilidad y Litoral del turístico municipio de Sant Josep, añadiendo que «el objetivo no es sancionar por sancionar, sino prevenir, educar y garantizar que nuestro municipio se mantenga limpio y en las condiciones que todos merecemos».

Con 30.000 habitantes el municipio de Sant Josep es uno de los más atractivos de Ibiza, y ofrece una mezcla de turismo de sol y playa, paisajes rurales, miradores y el pico más alto de la isla, Sa Talaia, con rincones idílicos como la playa de Comte, una de las mejores ubicaciones para disfrutar del atardeceres.

«No podemos permitir que el comportamiento incívico de unos pocos continúe afectando a la mayoría, tanto en términos económicos como en la calidad del espacio público», añade Bocú.

La mayoría de las infracciones relacionadas con el depósito de residuos fuera de los contenedores habilitados es sancionada con multas que oscilan entre los 300 y los 9.000 euros.

En algunos casos, el volumen de residuos o el grado de intencionalidad ha supuesto sanciones de una media de 2.000 euros, mientras que en otros casos se ha aplicado la cuantía mínima.

El sistema de cámaras se desplazará a diferentes ubicaciones en función de las necesidades detectadas y de los puntos donde se produzcan vertidos irregulares, muchos de los cuales incluyen materiales contaminantes, restos de obra u otros elementos que no se deben depositar en los contenedores convencionales, provocando un impacto ambiental significativo.

El Ayuntamiento de Sant Antoni ha adoptado esta medida ante la persistencia de una minoría de usuarios que hace un uso inadecuado de los contenedores y de los puntos limpios de la isla, hecho que ha incrementado los costes de recogida y tratamiento y ha obligado a reforzar los servicios de manera constante.

Esta acción se enmarca dentro de la apuesta del Ayuntamiento por proteger el territorio, garantizar una gestión adecuada de los residuos y promover la concienciación ciudadana.