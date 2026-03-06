Tailandia y Emiratos concentran a la mayoría de baleares atrapados por el cierre del espacio aéreo por la guerra

El Govern ha recibido 67 correos electrónicos que manifiestan que hay 139 ciudadanos de Baleares que se están viendo afectados por el conflicto de Oriente Medio originado la semana pasada en Irán y que no pueden regresar a sus casas por el cierre del espacio aéreo.

Así lo ha detallado este viernes la consellera de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local, Antònia Maria Estarellas, en la rueda de prensa celebrada después del Consell de Govern.

El Ejecutivo puso en marcha el miércoles un canal de comunicación para tramitar incidencias, a través del que, hasta las 10.00 horas de este viernes, se han recibido 67 correos electrónicos.

Principalmente, los residentes manifiestan dificultades para regresar a las Islas a causa de la cancelación de vuelos y para contactar con las embajadas españolas en los países en los que se encuentran.

Por ello, ha dicho Estarellas, la Dirección General de Relaciones Institucionales ha trasladado su apoyo a estos ciudadanos y hará un seguimiento de sus casos. También ha facilitado al Gobierno un listado de 35 personas de las Islas que se encuentran en países afectados directamente por el conflicto para que las embajadas las puedan localizar. Son los 27 que se encuentran en Dubái, seis en Doha y dos en Baréin.

Además, se ha puesto en contacto con la Fundación +34, con presencia en varios países, para trasladar medicación en caso de que sea necesario. El Govern ha localizado a una familia de especial vulnerabilidad que se encuentra en Dubái. En los países en los que esta fundación no tiene voluntarios, la Conselleria ha contactado con los ciudadanos y ha trasladado el caso al Gobierno.

Estos ciudadanos se encuentran en Tailandia (31 personas), Dubái (27), Sri Lanka (22), Maldivas (13), India (ocho), Doha (seis), Filipinas (seis), Malasia (seis), Australia y Nueva Zelanda (cinco), Indonesia (cuatro), Singapur (tres), Nepal (dos), Baréin (dos) y Vietnam (una).

Según han trasladado al Govern, varias de ellas tienen contratados vuelos para regresar entre este sábado, 7 de marzo, y el próximo 18 de marzo, aunque, han sostenido, siguen con temor las posibles cancelaciones de estos viajes.

En cuanto al alojamiento, la mayoría de personas tienen alternativas. Igualmente, la Conselleria se ha puesto en contacto con cadenas hoteleras que han mostrado su disposición a colaborar si se alargaran las estancias.

Finalmente, Estarellas ha trasladado un mensaje de «paciencia y tranquilidad», subrayando que ninguna persona que ha contactado con el Govern se encuentra en una situación directa de conflicto ni en una situación de riesgo por su vida.

«Que acabe cuanto antes»

El portavoz del Govern, Antoni Costa, ha deseado la resolución «cuanto antes» del conflicto en Oriente Medio y que «el régimen de los ayatolás caiga», agregando que «no se podía mirar hacia otro lado».

En la rueda de prensa posterior al Consell de Govern de este viernes, Costa ha remarcado que el Ejecutivo autonómico espera que el conflicto se resuelva «inmediatamente», tras ser preguntado por la posición del Gobierno central ante la escalada bélica.

Sobre esta cuestión, el portavoz ha acusado al presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de «aprovechar el conflicto con fines electoralistas». «Nadie ha pedido a España ir a ninguna guerra», ha dicho, a la vez que ha criticado que la política de defensa es «una cuestión seria» y que, por ello, «no se puede jugar con ella solo como cuestión electoral».

A su entender, al presidente español «le preocupa poco la situación de conflicto y le preocupa más el aprovechamiento electoral». «Es profundamente preocupante», ha considerado.